Video Highlights Inghilterra-USA 0-0: Sintesi 25-11-2022

Video Gol e Highlights Inghilterra-USA 0-0, 2° Giornata Gruppo B Mondiali Qatar 2022: solo un punto per le due nazionali

Solo un pareggio senza reti tra Inghilterra e USA al Al Bayt Stadium di Al Khor nella seconda giornata del Gruppo B della fase a giorni dei Mondiali 2022 in Qatar.

Un punto per le due compagini, che dovranno aspettare l’ultimo turno per tentare di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.

Sintesi di Inghilterra-USA 0-0

Out Maddison per il ct Gareth Southgate, che schiera Trippier, Stones, Maguire e Shaw in difesa davanti a Pickford, conferma Rice e Bellingham in mediana e il quartetto d’attacco costituito da Sterling, Mount e Saka sulla trequarti alle spalle di Kane unica punta.

Mentre il ct Gregg Berhalter punta su Dest, Ream, Zimmerman e Robinson a protezione di Turner, conferma Musah in mediana con Mckennie e Adams e in attacco lancia Wright con Weah e Pulisic.

E’ un primo tempo molto combattuta ed equilibrato, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio gli statunitensi, che prendono in mano il pallino del gioco contro inglesi fin troppo difensivi e poco reattivi a centrocampo.

Dopo un tentativo di Kane, gli statunitensi ci provano con Wright prima e McKennie poi, ma sono clamorosamente poco cinici sotto porta, mentre Musah non impensierisce Pickford e Pulisic colpisce la traversa prima della doppia occasione di Mount e Saka.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo di marca statunitense, visto che gli inglesi non riescono proprio ad invertire il trend, nonostante abbiano un maggiore possesso palla rispetto alla prima frazione di gioco.

Dopo un tentativo di Pulisic, gli inglesi inseriscono Henderson, Grealish, Aaronson, Moore e Rashford, che si rende pericoloso nel finale, al posto di Bellingham, Sterling, McKennie, Dest e Saka, poi anche Sargent e Reyna rilevano Wright e Weah.

Highlights e Video Gol di Inghilterra-USA 0-0:

Tabellino di Inghilterra-USA 0-0

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford 6; Trippier 6, Stones 6,5, Maguire 6, Shaw 6; Bellingham 5 (23′ st Henderson), Rice 5; Sterling 5 (23′ st Grealish), Mount 5,5, Saka 5,5 (33′ st Rashford); Kane 5.

Ct: Southgate 5



Stati Uniti (4-3-3): Turner 6,5; Dest 6,5 (33′ st Moore), Zimmerman 6,5, Ream 6,5, Robinson 6; Musah 6,5, Adams 7, McKennie 6 (32′ st Aaronson); Weah 5 (38′ st Sargent), Wright 5,5 (38′ st Reyna), Pulisic 6,5.

Ct: Berhalter 6



Arbitro: Valenzuela

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: