Video Highlights Empoli-Fiorentina 0-0: Sintesi 29-9-2024

Video Gol e Highlights Empoli-Fiorentina 0-0, 6° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Solo un pareggio tra Empoli e Fiorentina allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel posticipo pomeridiano della domenica della sesta giornata di Serie A.

Finisce senza reti il primo derby toscano della stagione e ancora nessuna sconfitta per gli empolesi, mentre i viola racimolano il secondo risultato utile consecutivo.

Empoli-Fiorentina

Sintesi di Empoli-Fiorentina 0-0

Out Belardinelli, Ebuehi, Perisan, Sazonov e Zurkowski per Roberto D’Aversa, che schiera Goglichidze, Viti e Ismajli in difesa a protezione di Vasquez, con Gyasi, Grassi, Henderson, Anjorin e Pezzella a centrocampo e la solita coppia d’attacco formata da Esposito e Colombo.

Indisponibile il solo Pongracic per Raffaele Palladino, che punta su Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa davanti a De Gea, ancora Colpani, Bove e Cataldi a centrocampo, con Gudmundsson e Kouame alle spalle di Kean nel tridente d’attacco.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza tentando di addormentare i ritmi.

Gli unici tentativi sono di Colpani, che di testa non riesce a trovare la porta, e una conclusione dalla distanza di Colombo, però senza precisione.

Cambia radicalmente i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente più divertente, visto che si alzano i ritmi e le due squadre sembrano trovare anche maggiori trame nella proposizione offensiva.

Si accende Esposito e i padroni di casa spaventano De Gea con Pezzella, mentre escono Colombo, Gudmundsson, Cataldi e Colpani per Solbakken, Beltran, Ikone e Adli.

Dopo un tentativo di Kean, c’è spazio per Ekong, Sottil, Haas, Parisi e Pellegri al posto di Esposito, Kouame, Anjorin, Gosens e Henderson, mentre viene ammonito Comuzzo.

Highlights e Video Gol di Empoli-Fiorentina 0-0:

Tabellino di Empoli-Fiorentina 0-0

Marcatori:



Assist:

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (85’ Haas), Grassi, Henderson (75’ Ekong), Pezzella; Esposito (75’ Pellegri), Colombo (58’ Solbakken). All. D’Aversa.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (88’ Parisi); Bove, Cataldi (71’ Adli); Colpani (71’ Ikoné), Gudmundsson (71’ Beltran), Kouamé (81’ Sottil); Kean. All. Palladino

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: 90’ Comuzzo

Espulsi:

