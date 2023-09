Video Highlights Bologna-Napoli 0-0: Sintesi 24-9-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Napoli 0-0, 5° Giornata Serie A: pareggio senza reti tra Thiago Motta e Rudi Garçia

Niente da fare per Bologna e Napoli, che si dividono la posta in palio pareggiando allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel posticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A.

Quarto risultato utile consecutivo per i felsinei, che si portano a quota sei punti in classifica, mentre i partenopei racimolano il secondo pareggio consecutivo fermandosi a otto punti.

Bologna-Napoli

Sintesi di Bologna-Napoli 0-0

Out Soumaoro per Thiago Motta, che schiera Kristiansen in difesa con Posch, Beukema e Lucumì in difesa a protezione di Skorupski, conferma Aebischer a centrocampo con Ferguson e Freuler e sceglie Ndoye nel tridente d’attacco con Karlsson e Zirkzee.

Non ci sono Gollini, Juan Jesus e Rrahmani per Rudi Garçia, costretto a schierare Natan e Ostigard titolari in difesa con Di Lorenzo e Olivera davanti a Meret. Per il resto, invece, spazio ai soliti con il trio in mediana costituito da Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre nel d’attacco sceglie Raspadori con Osimhen e Kvaratskhelia.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono dietro la linea della palla, risultano compatti e con il baricentro basso chidono tutti gli spazi.

Dopo il clamoroso palo di Osimhen, prima viene ammonito Olivera, poi si fa male Posch, che viene sostituito da De Silvestri, mentre Skorupski è attento su Kvaratskhelia e Raspadori non trova la porta da ottima posizione.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Mario Rui per Olivera, ma la partita si fa molto spezzettata, con tantissimi falli, a dimostrazione dell’aggressività delle due squadre, che pressano in maniera asfissiante.

Vengono ammoniti Lobotka, Kvaratskhelia e Ndoye, poi entrano Saelemaekers, Calafiori e Politano al posto di Ndoye, Lucumì e Raspadori.

Al 73′ minuto gli ospiti avrebbero la grande occasione per sbloccare il risultato, ma Osimhen sbaglia clamorosamente il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Calafiori, con Skorupski ammonito per proteste.

I padroni di casa rispondono con una bellissima conclusione di ZIrkzee, che costringe Meret alla grande parata, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Elmas, Orsolini, El Azzouzi, Simeone e Cajuste subentrare per Kvaratskhelia, Karlsson, l’ammonito Freuler, Osimhen e Lobotka.

Nel finale c’è spazio per le ammonizioni a Mario Rui e per un paio di mischie nelle due aree di rigore, pericolose, ma senza conseguenze.

FT | 1 punto ciascuno da #BolognaNapoli ⚖️ pic.twitter.com/wlVhF0YLun — Lega Serie A (@SerieA) September 24, 2023

Highlights e Video Gol di Bologna-Napoli 0-0

Tabellino di Bologna-Napoli 0-0

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch (10’ pt De Silvestri), Beukema, Lucumì (20’ st Lucumì), Kristiansen; Ferguson, Aebischer, Freuler (37’ st El Azzouzi); Ndoye (20’ st Saelemaekers), Zirkzee, Karlsson (37’ st Orsolini). All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (1’ st Mario Rui); Anguissa, Lobotka (41’ st Cajuste), Zielinski; Raspadori (22’ st Politano), Osimhen (41’ st Simeone), Kvaratskhelia (31’ st Elmas). All. Garcia.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.



Ammoniti: 6’ pt Olivera (N), 30’ pt Aebischer (B), 4’ st Lobotka (N), 8’ st Kvaratskhelia (N), 10’ st Ndoye (B), 27’ st Skorupski (B), 36’ st Freuler (B), 37’ st Politano (B), 49′ st Mario Rui (N).