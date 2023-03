Video Highlights Bologna-Lazio 0-0: Sintesi 11-3-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Lazio 0-0, 26° Giornata Serie A: Thiago Motta e Sarri non si fanno male

Solo un pareggio senza reti tra Bologna e Lazio allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

Quarto risultato utile consecutivo per i biancocelesti, che venivano da tre vittorie consecutive e si fermano a quota quarantanove punti in classifica.

Anche i felsinei tornano a fare punti dopo la sconfitta della scorsa settimana, ma sono a quota trentasei punti in classifica, a sei punti dalla zona europea.

Sintesi di Bologna-Lazio 0-0

Non ci sono Dominguez e Orsolini per Thiago Motta, che sceglie Moro in mediana con Schouten, Kyriakopoulos e Aebischer sulla trequarti con Ferguson, alle spalle dell’unica punta Barrow, ritrovando Soumaoro in difesa con Posch, Lucumì e Cambiaso davanti a Skorupski.

Assenti Immobile e Marusic per Maurizio Sarri, che ritrova Casale e Romagnoli in difesa con Hysaj e Lazzari a protezione di Provedel, conferma Vecino in mediana con Luis Alberto e Milinkovic-Savic e lancia il tridente d’attacco composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono dedite al possesso palla, ma la qualità degli ospiti è superiore contrapposta all’ottima fase difensiva die padroni di casa, temibili in contropiede.

A Borrow risponde Pedro prima dei gialli a Hysaj e Moro, mentre Ferguson viene fermato dal palo e Skorupski fa il fenomeno sulla doppia occasione di Luis Alberto e Felipe Anderson.

Nel finale c’è ancora tempo per le belle occasioni di Posch e Schouten, che non spaventano Provedel, e per l’ammonizione di Vecino.

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo molto più bloccato ed equilibrato, in cui calano sensibilmente i ritmi di gioco.

Sale in cattedra Kyriakopoulos, che ci prova più volte senza fortuna prima di uscire per Zirkzee, così come Barrow e Zaccagni, mentre entrano anche Medel, Pyythia e Basic al posto di Schouten, Moro e Luis Alberto.

Viene ammonito Zaccagni prima dell’entrata in campo di Soriano e Cancellieri per Barrow e Pedro, mentre Barrow non trova la porta da ottima posizione.

Highlights e Video Gol di Bologna-Lazio 0-0:

Tabellino di Bologna-Lazio 0-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6, Soumaoro 6,5, Lucumì 6, Cambiaso 6,5; Moro 6 (17′ st Pyythia 6), Schouten 6 (17′ st Medel 6); Aebischer 5,5 (35′ st Soriano sv), Ferguson 5,5, Kyriakopoulos 6 (12′ st Zirkzee 5,5); Barrow 6,5. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Arnautovic, Sansone. All.: Motta 6.



Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Casale 6,5, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 6, Vecino 5,5, Luis Alberto 5,5 (18′ st Basic 6); Pedro 6 (35′ st Cancellieri sv), F. Anderson 5,5, Zaccagni 5. A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Radu, Gila, Antonio, Romero, Cataldi, Bertini, Fares. All.: Sarri 5,5.



Arbitro: Maresca

Marcatori: –

Ammoniti: Moro, Ferguson (B); Hysaj, Vecino, Zaccagni (L)

Espulsi: nessuno