Video Highlights Atalanta-Arsenal 0-0: Sintesi 19-9-2024

Solo un pareggio senza reti tra Atalanta e Arsenal al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League.

Sintesi di Atalanta-Arsenal 0-0

Out Godfrey, Scalvini, Scamacca e Toloi per Gian Piero Gasperini, che schiera Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa a protezione di Carnesecchi, a centrocampo scelti Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri, in attacco il tridente è formato da De Ketelaere, Retegui e Lookman.

Non ci sono Merino, Odegaard, Tierney, Tomiyasu e Zinchenko per Mikel Arteta, che punta su White, Saliba, Gabriel e Timber in difesa davanti a Raya, in mediana scelti Rice e Partey, con Saka, Havertz e Martinelli sulla trequarti alle spalle di Gabriel Jesus.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, fanno un possesso palla di qualità difendono con un pressing aggressivo e combattono su ogni palla.

Dopo i tentativi di Partey e Havertz, viene ammonito Ederson, poi Carnesecchi fa un miracolo su Saka, mentre ci provano anche Hien, Martinelli e De Ketelaere.

Il secondo tempo si apre con il calcio di rigore fischiato dall’arbitro in favore dei padroni di casa al 51′ minuto per fallo di Partey su Ederson, ma Raya fa il fenomeno su Retegui per due volte.

Entrano Trossard, Jorginho e Cuadrado a posto di Gabriel Jesus, Partey e De Ketelaere, con il colombiano subito pericoloso, come Havertz e Martinelli.

C’è spazio anche per Zaniolo, Bellanova, Sterling e Calafiori, che subentrano per Retegui, Zappacosta, Saka e Timber, mentre Cuadrado e Martinelli spaventano i portieri avversari.

Nel finale Pasalic e Samardzic sostituiscono Ruggeri e Lookman, ma non riescono a dare l’apporto giusto ai padroni di casa.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Arsenal 0-0:

Tabellino di Atalanta-Arsenal 0-0

ATALANTA (3-4-1-2) – Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (70′ Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri (88′ Pasalic); De Ketelaere (60′ Cuadrado); Retegui (70′ Zaniolo), Lookman (89′ Samardzic). All.: Gasperini.

ARSENAL (4-2-3-1) – Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber (73′ Calafiori); Rice, Partey (58′ Jorginho); Saka (73′ Sterling), Havertz, Martinelli; Gabriel Jesus (58′ Trossard). All.: Arteta.

ARBITRO: Clement Turpin (Francia).

AMMONITI: Ederson (A).

NOTE – Recupero 1’+4′.

