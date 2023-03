Video Gol e Highlights Juventus-Friburgo 1-0 , andata ottavi di finale Europa League: decide ancora Di Maria, questa volta con un colpo di testa

La Juventus di Allegri con il 3-5-2 visto negli ultimi tempi, mentre il Friburgo opta per uno schieramento prettamente difensivo. Cinque difensori, tre centrocampisti e due attaccanti. Il loro obiettivo è quello d’inbire le fonti di gioco bianconeri, su tutti Di Maria. Lo stesso argentino decide la sfida con un colpo di testa, non proprio il punto massimo del suo repertorio.

Un vantaggio importante, ma non rassicurante per il ritorno. Bianconeri che hanno sprecato molte occasioni per chiudere il turno già nel match d’andata. Ora dovranno stare attenti in Germania, contro una formazione che si esalta davanti al proprio pubblico.

Juventus-Friburgo – , andata ottavi di finale di Europa League 2022/23

Sintesi di Juventus-Friburgo 1-0 :

Una partita che vede iniziare forte i bianconeri. Passaggi da una zona a quella opposta del campo, ma non solo anche tentativi centrali con verticalizzazioni. Il Friburgo si limita ad effettuare cross in area per cercare le punte alte e forti fisicamente.

Dopo i primi minuti appannaggio dei padroni di casa, escono fuori un po’ gli ospiti, ma senza creare pericoli per la porta difesa da Szczesny.

Al quarto d’ora occasione importante per i bianconeri. Assist in verticale di Di Maria per l’accorrente Rabiot, il quale penetra in area da posizione defilata, calcia ma trova Flekken a deviare la sua conclusione con il piede. Il pallone, quindi, attraversa lo specchio della porta e termina dall’altra parte del campo.

Juventus-Friburgo. Quindi un calcio di punizione di Cuadrado dal limite dell’area che impegna ancora Flekken. Poco dopo la mezz’ora altra occasione d’oro per i bianconeri. Su calcio d’angolo di Di Maria, pallone che scavalca il portiere e termina dalla parte opposta dove Bremer colpisce forte ma alto sopra la traversa!

Il primo tempo termina sullo 0-0. Tedeschi bravi a coprirsi, praticamente inoffensivi per tutta la prima frazione. Bianconeri che avranno bisogno di maggiore precisione sotto porta per portare a termine la contesa. L’argentino Di Maria è, comunque, stato il più pericoloso dei suoi, avendo partecipato a tutte le occasioni principali create nella prima frazione.

Ripresa che inizia con i bianconeri protagonisti.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! All’ottavo minuto della ripresa un cross dalla sinistra di Kostic viene indirizzato di testa da Di Maria verso la porta in maniera inesorabile per Flekken. Ora la situazione pare più in discesa per i bianconeri.

Al dicassettesimo minuto preoccupazione per i tifosi e i giocatori della Juventus. Su calcio di punizione, il pallone tramite una serie di rimpalli finisce a Holer che lo gira in maniera vincente in porta! L’arbitro, però, interrompe l’azione e viene richiamato al VAR. Dopo un controllo appropriato con la telecamera a bordo campo vede un fallo di mano che vizia l’azione e di conseguenza annulla la rete ai tedeschi!

Poco dopo la mezz’ora della ripresa ci prova l’italiano Grifo su calcio di punizione. Il pallone esce di poco sopra la traversa, causando un brivido ai tifosi presenti sugli spalti.

La partita arriva lentamente ai titoli di coda. La formazione tedesca fatica a costruire seri pericoli davanti alla porta difesa da Szczesny.

Al termine della sfida occasione ancora per i bianconeri con Fagioli, il quale prova una conclusione dalla distanza ma il suo tentativo viene bloccato in calcio d’angolo dalla difesa avversaria.

Ora c’è il fischio finale del signor Sidiropoulos. La partita termina 1-0 per i bianconeri!

Highlights e Video Gol di Juventus-Friburgo 1-0 :

Tabellino di Juventus-Friburgo 1-0

Marcatori: 8′ st Di Maria (J)

Assist: 8′ st Kostic (J)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (23′ pt Bonucci); Cuadrado, Miretti (1′ st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (33′ st Kean); Di Maria, Vlahovic (22′ st Chiesa). Allenatore: Allegri

FRIBURGO (5-3-2): Flekken; Sildillia, Kubler, Ginter, Lienhardt (22′ st Gulde), Gunter; Eggestein (14′ st Keitel), Hofler Sallai (14′ st Doan); Holer (43′ st Gregoritsch), Grifo. Allenatore: Streich

Ammoniti: Gunter (F), Holer (F), Bremer (J), Bonucci (J)

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (Grecia)