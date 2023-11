Video Gol Highlights Video Highlights di Milan-Borussia Dortmund 1-3, 5° giornata Champions League: sintesi 28-11-2023

Video Gol e Highlights di Milan-Borussia Dortmund 1-3: per i rossoneri è una serata nera e probabilmente decisiva per l’estromissione dalla Champions League. I tedeschi, sornioni, vincono 3 a 1 e passano il turno classificandosi al 1° posto, non ancora certo, ma probabile.

Giroud sbaglia subito un rigore, cosa che non fa Reus. Chuckwueze pareggia a fine primo tempo e illude i rossoneri, che nella ripresa franano sotto i colpi di Bynoe-Gittens e Adeyemi.

Il Milan resta a 5 punti ed è ultimo nel girone. Ora deve accadere un miracolo: vittoria a Newcastle, di per sé complicata, e vittoria del Borussia Dortmund, già qualificato agli ottavi di finale e quasi certo del primo posto, sul PSG, salvatosi in extremis in casa con gli inglesi. Qualunque altro risultato in Germania significherà eliminazione o, in caso di successo Oltremanica, Europa League.

La Sintesi di Milan-Borussia Dortmund 1-3

La partita sembra mettersi bene per i rossoneri, che già al 5° usufruiscono di un penalty assegnato per un fallo di mano di Schlotterbeck su un tiro in precario equilibrio di Chuckwueze, ma Giroud calcia senza grande potenza né angolazione e Kobel respinge agevolmente.

Cinque minuti dopo, Bynoe-Gittens riesce a sfondare ed entrare in area ove viene affossato da Calabria: è rigore anche per i gialloneri e Reus, stavolta, fa centro con una conclusione potente che Maignan, pur intuendo l’angolo giusto, non riesce a parare.

Psicologicamente è un colpo duro per il Milan, che rischia di venire colpito nuovamente al 19° dal solito Bynoe-Gittens, che sfiora la traversa dopo un’altra percussione.

Passano i minuti, i padroni di casa si riprendono dallo shock e macinano gioco pervenendo al meritato pareggio al 37°: Chukwueze entra in area da destra, si libera di due avversari ed è bravissimo a concludere con il sinistro sul palo lontano.

Nel terzo e ultimo minuto di recupero Calabria potrebbe anche raddoppiare, ma il suo colpo di testa su cross di Pulisic, da posizione non troppo defilata, è a metà tra un tiro e una sponda e finisce fuori. La prima frazione termina così.

Il Milan riparte bene come nella prima frazione e al 49° sfiora il vantaggio con un’acrobazia di Pulisic che solo la deviazione di Hummels rende inoffensiva.

Al 57° Loftus-Cheek è protagonista di una spettacolare azione personale ce termina con tocco di troppo una volta entrato in area; subito dopo, il Borussia Dortmund raddoppia a sopresa: Sabitzer lascia di sale Calabria con un tocco verso il limite dell’area per Bynoe-Gittens, che, tutto solo, beffa Maignan con un tocco di piatto destro che manda la sfera nell’angolino.

La botta è nuovamente forte, ma non c’è la reazione rossonera bensì un nuovo attacco giallonero con tanto di rete dell’1-3: a segnare è Adeyemi, servito da Fullkrug e fortunato con un sinistro centrale dal limite dell’area che Maignan tocca malamente facilitando l’ingresso in porta del pallone.

I minuti successivi vedono il Milan, al cui attacco viene aggiunto anche Jovic, provare a riaprire il match: il serbo stesso coglie una traversa e sfiora ancora la rete con una conclusione respinta da Kobel, in precedenza bravo anche su Pulisic per due volte, mentre i tedeschi sfiorano la quarta rete con Fullkrug, anche lui fermato dalla traversa. Sarebbe stato troppo.

Highlights e Video Gol di Milan-Borussia Dortmund 1-3

Il Tabellino di Milan-Borussia Dortmund 1-3

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw (53′ Krunic), Tomori, Hernandez; Adli (77′ Jovic), Reijnders; Chukwueze (77′ Traoré), Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Pioli

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck (55′ Ozcan), Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Reus (79′ Brandt), Malen (56′ Adeyemi), Bynoe-Gittens (66′ Wolf); Fullkrug. Allenatore: Terzic

Marcatori: 10′ rig. Reus, 37′ Chukwueze, 59′ Bynoe-Gittens e 69′ Adeyemi

Arbitro: Kovacs (ROM)

Ammoniti: Tomori ed Emre Can

Note: al 5′ Kobel respinge un rigore a Giroud