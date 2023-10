Video Gol Highlights Video Highlights di Borussia Dortmund-Milan 0-0, 2° giornata Champions League: sintesi 04-10-2023

Video Gol e Highlights di Borussia Dortmund-Milan 0-0, 2° giornata Champions League: secondo pareggio di fila e anche stavolta senza fare né subire reti. I rossoneri rischiano e soffrono nel primo tempo, ma nella ripresa fanno la partita sfiorando a loro volta, più volte, la rete del successo.

Il Milan va a 2 punti ed è 3° nel raggruppamento, alle spalle del PSG 2° a 3 punti e del Newcastle 1° a 4. Chiude il Borussia Dortmund con 1 punto. Fra tre settimane i rossoneri saranno di scena nella tana dei parigini.

La Sintesi di Borussia Dortmund-Milan 0-0, 2° giornata Champions League

Nel primo tempo fa molto meglio la squadra giallonera, che crea almeno tre nitide occasioni e mette sotto i rossoneri in termini di intensità e pressione.

Nitide occasioni dicevamo: la prima nasce al 6° da un contropiede guidato da Bensebaini, il cui cross al centro e, complice una pessima spazzata di Thiaw, arriva a Malen per un tiro al volo da buona posizione che finisce fuori.

Tra il 28° e il 31° il Borussia ha altre due chance: la prima ancora per Malen, che sfiora il palo dal limite dell’area, e l’altra per Fullkrug, che approfitta dell’ennesimo errore difensivo, stavolta di Calabria, e prova dal limite dell’area con il sinistro trovando pronto Maignan, che in chiusura si disimpegna bene anche su Bensebaini.

E il Milan? Nessuna chance, troppi errori difensivi e d’impostazione e nessuna contromisura per arginare i padroni di casa. Nell’intervallo Pioli dovrà trovarle.

E’ un Milan meno passivo quello che ritorna sul prato verde dell'”Signal Iduna Park” tanto da sfiorare al 54° la rete del vantaggio: Musah raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e serve Leao e sul cross del portoghese Pulisic interviene calciando troppo centralmente da posizione ottimale agevolando Kobel.

Il Borussia è molto meno pericoloso e più impreciso per tutta la ripresa e il Milan, pur non proponendosi molto in avanti, sembra aver trovato il modo di contenerlo.

Gli ospiti, però, provano ad offendere in contropiede e al minuto 82 un altro cross di Leao arriva sulla testa di Hernandez, che manda alto in tuffo. Cinque minuti dopo, Chuckwueze riceve palla dal solito Leao in area e calcia clamorosamente addosso a Kobel; sulla ribattuta, infine, Reijnders sfiora il palo calciando dal limite dell’area.

Dopo un tiro pericoloso di Nmecha terminato fuori di poco, non accade altro. Il match finisce dopo tre minuti di recupero.

Il Tabellino di Borussia Dortmund-Milan 0-0, 2° giornata Champions League

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Brandt (64′ Adeyemi), Reus (71′ Nmecha), Malen (71′ Bynoe-Gittens); Fullkrug (85′ Moukoko). Allenatore: Terzic

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria (69′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega (58′ Adli); Pulisic (69′ Chukwueze), Giroud (69′ Okafor), Leao. Allenatore: Pioli

Arbitro: Marciniak (POL)

Ammoniti: Schlotterbeck, Reijnders, Emre Can, Hummels e Musah