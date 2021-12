Video Gol Highlights Vicenza-Como 0-1: sintesi 12-12-2021

Risultato Vicenza-Como 0-1: pur dominando, i berici perdono di misura contro i lariani.

Vignali decide il match dopo appena dieci minuti di gioco.

Il Vicenza resta ultimo con appena 7 punti, a -7 dai playout e addirittura -13 dalla salvezza diretta, mentre il Como si conferma a metà classifica con 24 punti ed è a -2 dai playoff.

Sintesi Vicenza-Como 0-1

La partita è da subito favorevole ai lombardi, che al 10° sono già in vantaggio con Vignali, bravo a battere Grandi con un potente sinistro ad incrociare su perfetto assist di La Gumina.

Il Vicenza, che al 3° si era reso pericoloso con una deviazione sotto porta di Pontisso bloccata da Facchin, va subito a cercare il pareggio e per ben due volte sbatte contro la traversa: a colpirla sono, nel giro di sessanta secondi, Ranocchia di sinistro e Mancini di destro.

Al 19° il Como va vicino al raddoppio: Bertoncini stacca benissimo su corner, ma la sua zuccata è centrle e Grandi para senza problemi. Il Vicenza si rivede al 26° con un tiro di Dalmonte a lato di un soffio.

Al 34° Facchin deve impegnarsi su un insioso sinistro di Di Pardo, angolato anche se debole. E’ l’ultima emozione di un buon primo tempo, ben giocato da entrambe e con varie occasioni, che termina senza recupero, eccetto un contropiede malamente sprecato dai comaschi proprio poco prima della fine.

Anche nella ripresa il Vicenza gioca una buona partita, sfiorando il pareggio con due immediati tentativi di Dalmonte entrambi fermati da Facchin.

Al 68° Giacomelli crossa per Meggiorini, che manca di un pelo la traversa e all’80° Solini rischia di fare autogol con un appoggio verso Facchin che termina in corner. Il Como si difende ad oltranza, mentre i berici non riescono più a trovare occasioni fino al 95°, ultimo minuto, nel quale Meggiorini calcia fuori da fuori da pochissimi metri. La sfida termina subito dopo.

Migliori in campo Facchin (6.5), sempre concentrato, e Grandi (7), risolutivo in alcune circostanze. Male La Gumina (5), pasticcione, e Meggiorini (5), sciagurato.

Video Gol Highlights Vicenza-Como 0-1

Tabellino-Vicenza-Como 0-1

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin (60′ Meggiorini), Padella, Brosco, Crecco (73′ Calderoni); Ranocchia (79′ Proia), Pontisso (73′ Zonta); Dalmonte, Giacomelli, Di Pardo; Mancini. Allenatore: Brocchi

Como (3-4-1-2): Facchin; Bertoncini, Bovolon (87′ Cagnano), Solini; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Iovine (70′ Peli); Parigini; Cerri (70′ Gliozzi), La Gumina (55′ Kabashi). Allenatore: Gattuso

Marcatori: 10′ Vignali

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Iovine, Vignali e Arrigoni

