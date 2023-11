Video Gol Highlights Verona – Monza 1–3 e Sintesi 05-11-2023

Video Gol e Highlights di Verona – Monza 1-3 , 11° giornata Serie A 2023/24: una doppietta di Colombo, e la rete di Caldirola spianano la strada ai lombardi. Inutile la rete della bandiera di Folorunsho!

Un successo netto dei lombardi, frutto di un primo tempo letteralmente dominato! Solo una traversa per i padroni di casa e nient’altro. Nella ripresa provano a reagire, ma non riescono ad impensierire in maniera convincente la retroguardia degli ospiti.

Monza che sale a 16 punti, vede vicino la zona europea, mentre il Verona è alla quarta sconfitta consecutiva!

Verona-Monza, 11° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Verona – Monza 1-3 :

Partita che inizia con le due squadre che si studiano. Poi verso il decimo minuto iniziano a costruire delle occasioni importanti.

Prima gli ospiti con Colombo, imbeccato con una bella verticalizzazione da Colpani, viene fermato da un’ottima parata di Montipò che blocca il suo sinistro insidioso.

Nello stesso minuto sono ancora i lombardi a rendersi pericolosi. Questa volta vanno più vicino al bersaglio pieno, con una conclusione di Marì dopo un cross proveniente da calcio d’angolo. La sfera, purtroppo per lui, termina sulla base del palo ed esce.

Tre minuti dopo Colombo ci riprova con un tiro debole e non angolato. Il numero uno veneto blocca il suo tentativo senza problemi.

Alla mezz’ora ancora pericolosa la formazione di Palladino. Ciurria serve un assist al centro per Gagliardini, il quale prende la mira di testa ma non trova la porta per pochi centimetri!

Finalmente reagiscono i padroni di casa! Due minuti dopo Con Bonazzoli che recupera palla sulla trequarti, serve Duda, il quale controlla la sfera, effettua un tiro a giro che prende in pieno la traversa!

Verso il quarantesimo altra occasione clamorosa per gli ospiti! Colpani salta due difensori, entra in area, dribbla anche il portiere ma manda la sfera sull’esterno della rete!

VANTAGGIO DEL MONZA! In un’azione di ripartenza, scambio tra Colombo e Colpani, con il primo che riceve la sfera e calcia di prima intenzione nell’incrocio beffando Montipò.

Il primo tempo termina con il vantaggio meritato dei brianzoli!

Ripresa che vede i padroni di casa più propositivi. Al secondo minuto un cross sul secondo palo per Lazovic, il quale fa la sponda in area per Bonazzoli. Quest’ultimo colpisce a botta sicura, ma non trova lo specchio della porta!

Al decimo minuto cross di Lazovic in area per Djuric, il quale anticipa Caldirola e prova a girare sul secondo palo senza trovare la porta! Quattro minuti più tardi un’acrobazia di Faraoni termina parecchio fuori dalla porta.

Dal settantesimo rispuntano gli ospiti, che sono riusciti ad uscire da un momento di estrema difficoltà che ha caratterizzato la prima parte della ripresa.

Al settantunesimo minuto Birindelli recupera palla al limite dell’area, si allarga sulla destra, tira verso la porta ma trova Montipò attento a deviare in angolo!

RADDOPPIO DEL MONZA! Lorenzo Colombo salta un paio di uomini in azione personale, rientra sul sinistro e calcia in maniera potente sul secondo palo, fulminando il portiere avversario!

TRIS DEL MONZA! Questa volta è Luca Caldirola che riceve un assist da corner battuto da Kyriakopoulos, colpisce di testa e batte Montipò!

RETE DEL VERONA! Accorciano le distanze i padroni di casa. Ngonge viene servito in profondità, scarica dietro per Djuric, il quale fa velo per Folorusnho. Il numero 90 dei gialloblu calcia di prima, trovando la deviazione di Marì che spiazza Di Gregorio!

Verso lo scadere dei novanta minuti regolamentari ancora Ngonge tenta di recuperare un pallone, prova una conclusione ma la sfera termina alta!

La partita termina con la vittoria dei brianzoli!

Highlights e Video Gol di Verona-Monza 1–3 :

Tabellino di Verona-Monza 1–3 :

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz (30′ pt Hien), Terracciano; Faraoni (75′ st Tchatchoua), Folorunsho, Duda, Lazovic (65′ st Ngonge), Doig(46′ st Hongla), Bonazzoli (75′ st Saponara), Djuric. Allenatore: Baroni

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Kyriakopoulos; Gagliardini (86′ st Akpa Akpro), Pessina ; Ciurria (59′ st Birindelli), Colpani (66′ st Warren Pierre Bondo), Vignato (66′ st Carboni); Colombo (85′ st Dany Mota Carvalho). Allenatore: Palladino

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)

Marcatori: 41′ pt Colombo (M), 73′ st Colombo (M), 84′ st Caldirola (M), 86′ st Folorunsho (V)

Assist: 41′ pt Colpani (M), 73′ st Carboni (M), 84′ st Kyriakopoulos (M), 86′ st Ngonge (V)

Ammoniti: D’Ambrosio (M), Colombo (M), Faraoni (V),

Espulsioni: