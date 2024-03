Video Gol Highlights Verona-Milan 1-3: sintesi 17-03-2024

Highlights e Video Gol Verona-Milan 1-3: al “Bentegodi” i rossoneri vincono una partita importante che consente loro di consolidare l’attuale posizionamento in classifica.

Hernandez tira giù il fortino scaligero per primo, Pulisic raddoppia, Noslin illude e Chuckwueze richiude.

Il Milan sfrutta lo stop imposto dal Genoa alla Juventus e ora è 2° con tre punti di vantaggio sui bianconeri. Il Verona, invece, non allunga e resta invischiato nei bassifondi.

La Sintesi di Verona-Milan 1-3

Mentre i gialloblu si limitano all’attesa, i rossoneri attaccano per tutto il primo tempo e mettono più volte in grave difficoltà la difesa e in preallarme Montipò.

Tanta corsa e poco arrosto, tuttavia, per larghi tratti poiché il Verona si difende bene e, anche se non punge mai, conta di poter sfiancare l’avversario per poi offendere al primo sfilacciamento utile, ma il Milan resta compatto e inizia ad aggiustare la mira dopo vari tentativi imprecisi.

Quando lo specchio della porta viene inquadrato, il portiere di casa è bravissimo al 20° nel deviare sulla traversa un tiro a colpo sicuro di Okafor e fortunato al 23° quando Pulisic colpisce ancora il legno superiore dopo un’esca di Loftus-Cheek, ma nulla può in chiusura di primo tempo: fermato da un rimpallo un precedente tentativo di cross, Hernandez si ritrova il pallone sul sinistro e calcia subito fulminando l’incolpevole Montipò.

Due sono i minuti di recupero, nei quali non accade nulla.

La seconda frazione è sempre favorevole agli ospiti, che raddoppiano dopo soli cinque minuti dalla ripresa dell’incontro: il merito è quasi tutto di Okafor, che pressa Dawidowicz e lo induce in errore portandogli via la sfera, dopodiché entra in area e conclude; Montipò respinge come può, ma Pulisic è lì e non deve far altro che appoggiare il pallone in rete.

Conscio di non poter andare avanti in questo modo e rinvigorito delle sostituzioni effettuate da Baroni, dal quarto d’ora in poi il Verona diviene tutt’altra squadra e comincia a bussare con insistenza alla porta del Diavolo: al 58° prova Noslin di testa senza inquadrare il bersaglio e poco dopo uno dei nuovi entrato, Swiderski, costringe Maignan al primo intervento con una girata in area.

Al 65° le distanze vengono accorciate: Pulisic sbaglia lo stop di petto nel tentativo di ripartire dopo una spazzata difensiva e agevola il tiro di controbalzo dal limite dell’area scoccato da Noslin, imparabile e che termina nell’angolo lontano.

Gli scaligeri, decisamente più attivi e rinfrancati, cercano di creare le premesse per il pareggio ritrovandosi, però, a fare i conti con la loro mira imprecisa, mentre uno dei rari attacchi meneghini in questa fase è quasi quello buono. Quasi: Leao, infatti, s’invola a modo suo dopo la sponda del subentrato Giroud, ma al momento del tiro calcia incredibilmente a lato divorandosi l’1-3.

Gli sforzi scaligeri non portano frutti e il Milan può continuare a giocare di rimessa e affidarsi a situazioni da calcio piazzato, una delle quali si rivela fruttuoso: al minuto 80 un corner di Bennacer messo fuori area dalla difesa arriva sul sinistro di Chukwueze, che al volo trafigge ancora Montipò e riporta i suoi avanti di due reti.

Il Verona si accampa nella metà campo avversaria nei minuti finali e cerca di accorciare di nuovo le distanze con un tiro di Noslin, a lato, e soprattutto con una conclusione di un pimpante Swiderski (forse sarebbe stato meglio metterlo titolare) respinta di piede da Maignan nel primo dei cinque minuti di recupero. Il risultato non cambia più e il triplice fischio arriva puntuale.

Video Gol e Highlights Verona-Milan 1-3

Il Tabellino di Verona-Milan 1-3

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz (57′ Magnani), Coppola, Cabal (76′ Vinagre); Duda, Serdar (46′ Daniel Silva); Suslov, Folorunsho (57′ Swiderski), Lazovic (57′ Mitrovic); Noslin. Allenatore: Baroni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu (46′ Gabbia), Tomori (84′ Kjaer), Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic (66′ Giroud), Loftus-Cheek (66′ Musah), Leao; Okafor (74′ Chukwueze). Allenatore: Pioli

Marcatori: 44′ Hernandez, 50′ Pulisic, 65′ Noslin e 80′ Chukwueze

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Serdar, Tomori, Hernandez e Reijnders

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.