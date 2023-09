Video Gol Highlights Verona – Bologna 0-0 e Sintesi 18-09-2023

Video Gol e Highlights di Verona – Bologna 0-0, 4° Giornata Serie A: pareggio a reti bianche tra queste due formazioni. Alla lunga, ai punti, avrebbero meritato i gialloblu, ma il risultato non cambia. Un match combattuto dal punto di vista tattico, ma senza grosse occasioni create nei novanta minuti di gioco.

Gialloblu che salgono a quota 7, mentre i rossoblu rimangono due punti dietro (5).

Verona-Bologna, 4° turno della Serie A 2023/24

Sintesi di Verona – Bologna 0-0:

Partita equilibrata con le due formazioni che iniziano con circospezione. Non vogliono scoprirsi troppo, preferiscono lasciare il loro reparto arretrato in mani sicure e senza rischiare eccessivamente.

Al quinto minuto prima occasione per i padroni di casa. Ngonge lavora un ottimo pallone sulla destra, serve al centro, dove Duda addomestica la sfera per Hogla, il cui destro termina a lato.

Verso il quarto d’ora, da una punizione per i gialloblu scaturisce un’ottima occasione per fare male. Da un punizione battuta da Duda, il pallone finisce tra i piedi di Bonazzoli, il quale calcia ma trova Abischer prontissimo ad immolarsi per salvare la propria porta!

A metà del primo tempo ancora azione dei gialloblu con Ngonge che si rende pericoloso. Il suo destro potente dal limite chiama Skorupski ad un ottimo intervento.

Un minuto più tardi si fanno vedere gli ospiti. Kristiansen centra dal lato, Ferguson non riesce ad inquadrare la porta in torsione.

Verso la mezz’ora un pericolo grosso per i rossoblu! Da calcio d’angolo Folorunsho colpisce di testa e trova Skorupski sulla sua strada. Lo stesso Folorunsho ribadisce in rete ma Bonazzoli è in fuorigioco. La rete viene annullata!

A cinque minuti dal termine ancora gialloblu pericolosi. Da corner Faraoni schiaccia di testa tutto solo, ma viene neutralizzato da De Silvestri.

Al quarantunesimo minuto l’occasione più pericolosa creata dagli ospiti. Karlsson esplode il destro dai 20 metri, Montipò manda oltre la traversa!

Secondo tempo che vede nuovamente i padroni di casa in avanti. Ngonge prova una conclusione dopo aver scambiato al limite dell’area, ma il suo tentativo si spegne alto sopra la traversa.

Al settimo minuto occasione pericolosissima creata dagli ospiti! Karlsson effettua un rasoterra velenoso dai 20 metri sul primo palo. Montipò si distende e devia in calcio d’angolo.

A metà circa della ripresa Orsolini prova ad accentrarsi, ma iol suo sinistro viene deviato da Ndoye. In questa fase il possesso palla è maggiormente costruito dai padroni di casa.

Quando ci avviciniamo alla mezz’ora Zirkzee di tacco libera Ndoye in area di rigore. Quest’ultimo effettua un piattone debole e cetrale che trova pronto Montipò.

Ora la partita vede una fase di stanca, con richieste d’inserimento dei centrocampisti, con movimenti senza palla non più visibili. Il pallone stagna nella metàcampo e fatica ad essere servito in profondità.

Quando mancano cinque minuti al termine Orsolini impatta malamente un ottimo traversone scagliato da Calafiori. Sempre sulle stesso occasioni, un’altra azione costruita dagli ospiti. È ancora Calafiori che trova Fabbian, il quale incorna da ottima posizione, ma in modo non preciso. Pallone che termina alto sopra la traversa.

Ci prova ancora Zirkzee con un sinistro che termina sul fondo. Triplice fischio che condanna le due squadre ad un pareggio a reti bianche!

Highlights e Video Gol di Verona – Bologna 0-0:

Tabellino di Verona-Bologna 0-0:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (62′ st Filippo Terracciano), Hongla, Duda (70′ s t Suslov), Doig (36′ pt Lazovic); Ngonge, Folorunsho (70′ st Serdar); Bonazzoli (62′ st Milan Djuric). Allenatore: Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (60′ st Stefan Posch), Beukema, Lucumì, Kristiansen (80′ st Calafiori); Aebisher, Freuler (0′ st Moro); Ndoye (77′ st Fabbian), Ferguson, Karlsson (63′ st Riccardo Orsolini); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: La Penna (Roma)

Marcatori: –

Assist: –

Ammoniti: Dawidowicz (V), Kristiansen (B), Baroni (V), Faraoni (V), Posch (B), Serdar (B), Suslov (B)

Espulsioni: –