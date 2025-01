Video Gol Highlights Venezia-Inter 0-1: Sintesi 12-1-2025

Video Gol e Highlights Venezia-Inter 0-1, 20° Giornata Serie A: decide Darmian

L’Inter batte il Venezia allo Stadio Pier Luigi Penzo di Mestre nella ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Altra vittoria per i nerazzurri, secondi in classifica con un punto di distanza, ma con due partite ancora da recuperare, mentre i lagunari restano penultimi in classifica con quattordici punti.

Sintesi di Venezia-Inter 0-1

Out Altare, Crnigoj, Duncan e Svoboda per Eusebio Di Francesco, che schiera Zampano, Idzes, Sverko, Sagrado e Ellertsson in difesa a protezione di Stankovic, in mediana Doumbia, Nicolussi-Caviglia e Busio, in attacco Oristanio e Pohjanpalo.

Non ci sono Acerbi, Bisseck, Calhanoglu, Correa, Di Gennaro e Mkhitaryan per Simone Inzaghi, che punta su Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski e Carlos Augusto, in attacco Taremi con Lautaro Martinez.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla contro padroni di casa rintanati nella propria metà campo.

Dopo i tentativi di Lautaro Martinez e Taremi e l’ammonizione di Oristanio, al 16′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Darmian, che trova il gol del vantaggio trovandosi al posto giusto al momento giusto con un tap-in vincente sulla respinta di Stankovic alla conclusione di Lautaro Martinez.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, si abbassano ancora e gli ospiti dominano in lungo ed in largo sfiorando più volte il raddoppio con Taremi e Lautaro Martinez, ma Stankovic fa buona guardia, mentre si fa male Sagrado, che viene sostituito da Haps, e vengono ammoniti anche Zampano e Asllani.

Cambia leggermente il ritmo della partita in un secondo tempo molto più equilibrato, visto che i padroni di casa trovano le giuste distanze e rispondono colpo su colpo agli avversari.

Ci provano Doumbia, Taremi e Lautaro Martinez prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Frattesi, subito pericoloso, Thuram, Bjarkason, Yeboah, Arnautovic e Pavard subentrare a Doumbia, Oristanio, Lautaro Martinez e Dumfries.

Dopo il clamoroso palo colpito da Busio e il giallo a Nicolussi-Caviglia, spazio a Condè, proprio per il centrocampista, Gytkjaer e Dimarco per Zampano e Barella, mentre nel finale Pohjanpalo non spaventa Sommer.

Highlights e Video Gol di Venezia-Inter 0-1:

Tabellino di Venezia-Inter 0-1

Venezia (3-5-2): Stankovic; Sagrado (26′ Haps), Idzes, Sverko; Zampano (43′ st Gytkjaer), Busio, Nicolussi Caviglia (43′ st Conde), Doumbia (25′ st Bjarkason), Ellertsson; Oristanio (25′ st Yeboah), Pohjanpalo. A disp.: Joronen, Grandi, Chiesurin, Carboni, El Haddad. All.: Di Francesco



Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (31′ st Pavard), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (38′ st Dimarco), Asllani (17′ st Frattesi), Zielinski, Carlos Augusto; Taremi (18′ st Thuram), Lautaro Martinez (31′ st Arnautovic). A disp.: J. Martinez, Calligaris, Buchanan, Palacios, Alexiou, Berenbruch, Topalovic. All.: Inzaghi



Arbitro: Piccinini

Marcatori: 16′ Darmian (I)

Ammoniti: Oristanio (V), Asllani (I), Zampano (V), Nicolussi Caviglia (V)

Espulsi:

Note:

