Video Gol Highlights Ungheria-Portogallo 0-3: Sintesi Europei 15-6-2021

Video Gol e Highlights Ungheria-Portogallo 0-3, 1° Giornata Gruppo F Europei 15-6-2021: segnano Guerreiro e doppietta di Cristiano Ronaldo, che con 11 reti diventa il più grande goleador della storia della competizione

Il Portogallo batte l’Ungheria alla Puskas Arena di Budapest nella prima partita della prima giornata del Gruppo F della fase a gironi degli Europei.

Nuovo record per Cristiano Ronaldo, che supera Michel Platini e con 10 gol diventa il più grande goleador nella storia di questa competizione.

Sintesi di Ungheria-Portogallo 0-3

E’ una partita sicuramente interessante nel primo tempo, disputato su ritmi non proprio forsennati. I portoghesi fanno possesso palla, mentre gli ungheresi provano a chiudersi in difesa, dove risultano compatti, senza mai farsi vedere in attacco.

I più intraprendenti sono Diogo Jota e Bernardo Silva, ma manca sempre la giocata vincente, e anche Cristiano Ronaldo risulta poco cinici sotto porta in un paio di occasioni.

Molto più equilibrato il secondo tempo, visto che gli ungheresi alzano leggermente il baricentro mettendo in difficoltà il giro della palla dei portoghesi, che non riescono ad entrare in area di rigore.

Gli ungheresi creano qualche pericolo in contropiede con Sallai e Szalai, mentre i portoghesi spaventano Gulacsi con una conclusione da fuori area di Bruno Fernandes.

Al 80′ minuto gli ungheresi troverebbero anche il gol del vantaggio, ma il VAR cancella tutto per posizione di fuorigioco di Schon.

Gol annullato, gol subito. Infatti, al 85′ minuto i portoghesi sbloccano il risultato con il sinistro di Guerreiro deviato da colpevolmente da un difensore.

Arriva anche il raddoppio dei portoghesi, che chiudano i giochi al 87′ minuto con Cristiano Ronaldo, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Orban su Rafa Silva, diventando così il più grande goleador di tutti i tempi degli Europei, superando quindi Michel Platini.

E nel finale al 93′ minuto arriva anche il tris, ancora Cristiano Ronaldo, doppietta eccezionale dopo una bellissima azione tutta di prima con Rafa Silva e Renato Sanches.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo = all-time EURO top scorer 🔥



⚽️1⃣1⃣ #EURO2020 pic.twitter.com/Df3N84J5Er — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

Highlights e Video Gol di Ungheria-Portogallo 0-3:

Tabellino di Ungheria-Portogallo 0-3

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer (66′ Nego), Fiola (90′ Varga); Sallai, Ad. Szalai. Ct. Rossi



Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho (81′ Renato Sanches), Danilo; Bernardo Silva (71′ Rafa Silva), Bruno Fernandes (89′ Moutinho), Diogo Jota (81′ André Silva); Cristiano Ronaldo. Ct. Fernando Santos



Arbitro: Cuneyt Çakir (Turchia)

Gol: 84′ Raphael Guerreiro, 87′ rig. Cristiano Ronaldo, 92′ Cristiano Ronaldo

Ammoniti: Ruben Dias, Nego, Orban

Espulsi: nessuno

Migliori Bookmakers AAMS