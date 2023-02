Video gol-highlights Udinese-Sassuolo 2-2: sintesi 12-02-2023

Video gol-highlights Udinese-Sassuolo 2-2: pareggio scoppiettante alla “Dacia Arena”, con l’Udinese in vantaggio due volte, grazie a Beto e Bijol, riacciuffata prima da Henrique, poi da un autogol di Perez.

Udinese-Sassuolo 2-2, finisce in parità l’anticipo di pranzo alla “Dacia Arena”. Partita spettacolare tra due squadre che si sono fronteggiate a viso aperto, segnando un gol per parte nei primi sei minuti di gara.

L’Udinese va avanti due volte, con Beto e Bijol, e viene raggiunta prima da Henrique, poi da una deviazione sfortunata di Perez nella propria porta.

La squadra di Sottil meriterebbe qualcosa in più nella ripresa, dove l’ingresso di Thauvin la rende più propositiva, ma visto lo spettacolo offerto in campo, è giusto che ambo le squadre muovano oggi la classifica.

La sintesi di Udinese-Sassuolo 2-2

Inizio scoppiettante alla Dacia Arena: Udinese subito in gol con un’azione personale di Udogie, che converge dalla sinistra e insacca il destro nell’angolino.

First minute: first goal of the game 🔥



Destiny Udogie 💪💪💪#UdineseSassuolo — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 12, 2023

Replica il Sassuolo, subito alla ricerca del pari: prima, un batti e ribatti in area bianconera si tramuta quasi nell’autorete di Becao. È comunque Henrique a pervenire al pareggio: sua la botta a rimorchio, su cross di Laurentié dalla sinistra.

⏱️ 6’ | Pareggia il Sassuolo con Matheus Henrique! Inizio scoppiettante alla Dacia Arena 💥 — Lega Serie A (@SerieA) February 12, 2023

L’Udinese si rende comunque più pericolosa: Pereyra, su azione d’angolo, prova un mancino che costringe Consigli a mettere in corner. È poi Walace, con un colpo di testa, ad impegnare il portiere neroverde.

Il Sassuolo perde Berardi per infortunio e inserisce Bajrami. La squadra di Dionisi prova dunque ad impostare il proprio ritmo alla gara puntando sul possesso palla, ma è ancora l’Udinese a colpire con Bijol.

Il difensore arriva in anticipo sul cross tagliato di Samardzic, e sorprende in spaccata Consigli, di certo non aiutato da una retroguardia troppo disattenta sulle marcature.

⏱️ 28’ | L'Udinese torna in vantaggio grazie a Bijol 🇸🇮#UdineseSassuolo 2-1 — Lega Serie A (@SerieA) February 12, 2023

Dopo il nuovo vantaggio friulano, i ritmi calano: Bajrami prova uno spunto in area, lasciandosi cadere dopo un contatto con l’avversario, ma per l’arbitro Pezzuto non esistono gli estremi del rigore.

I neroverdi continuano a tenere il possesso, manovrando alla ricerca di spazi. Il gioco viene spesso allargato sulla corsia mancina, dove è Laurentié a creare non pochi problemi alla difesa avversaria.

È però sull’out opposto che matura l’occasione del pari: Zortea crossa nel mezzo, e ad anticipare tutti è Perez, che però devia nella propria porta.

Avvio di ripresa targato Udinese: Sottil dà spazio a Thauvin al posto di Pereyra, e l’ex Marsiglia si fa vedere subito con un tiro dalla distanza che finisce fuori di poco.

Ancora bianconeri in avanti, con Beto che sfiora due volte il gol: prima con un destro, che finisce poco fuori dalla porta di Consigli. Poi, lanciato da Bijol, si coordina e prova la botta al volo, ma manda sul fondo.

Primo squillo del Sassuolo con un tiro angolato di Bajrami, servito da Henrique sulla destra. Palla che termina sul fondo.

Ci riprova l’Udinese, con il cross di Thauvin per la sponda di Beto, che favorisce Udogie. La conclusione del laterale non è precisa e si perde al lato.

Ancora Udinese pericolosa con un destro di Lovric su angolo di Thauvin. La palla finisce alta. Friulani vicinissimi al gol poco dopo: Lovric prova su sponda di Beto, ma trova Consigli ad opporsi. Replica il portoghese, ma stacolta è Frattesi a sventare la minaccia.

Ultimi minuti di gara senza particolari sussulti, col Sassuolo che riacquista metri e torna a spingere sulle fasce, ma si rende pericoloso solo con una mezza girata di testa da parte del nuovo entrato Ferrari, che termina sul fondo.

Finisce con un 2-2 scoppiettante l’anticipo di pranzo. Pari che non cambia la sostanza della classifica delle due squadre.

Highlights e Video gol Udinese-Sassuolo 2-2

Il tabellino di Udinese-Sassuolo 2-2

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez (Ebosse 86′); Ehizibue, Samardzic (Pafundi 86′), Walace, Lovric (Arslan 80′), Udogie; Pereyra (Thauvin 46′); Beto (Success 73′).

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Success, Abankwah, Buta, Ebosse, Thauvin, Nestorovski, Pafundi.

Allenatore: Sottil

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Marchizza (Harroui 67′); Frattesi, Obiang (Lopez 46′), Matheus Henrique; Berardi (Bajrami 12′), Defrel (Pinamonti 67′), Laurientè (Ferrari 86′).

A disposizione: Pegolo, Russo, Harroui, Pinamonti, Alvarez, Ferrari, Ceide, Bajrami, Lopez, Pieragnolo, D’Andrea, Thorsvedt.

Allenatore: Dionisi

Marcatori: 1′ Beto (U), 6′ Henrique (S), 28′ Bijol (U), 45+2′ Perez (autogol, U)

Arbitro: Pezzuto (Lecce)

Ammoniti: Laurentié (S), Ehizibue (U), Zortea (S), Perez (U)

Espulsi: