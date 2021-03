Video Gol Highlights Udinese-Sassuolo 2-0: Sintesi 6-3-2021

Video Gol e Highlights Udinese-Sassuolo 2-0, 26° Giornata Serie A: decisivo Llorente, la chiude Pereyra

L’Udinese batte il Sassuolo alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel secondo anticipo del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

Quarto risultato utile consecutivo per i friulani, capaci di collezionare otto punti in due settimane, frenando gli emiliani, che si fermano dopo tre risultati utili consecutivi, ma nelle ultime due partite erano arrivati due pareggi.

Sintesi di Udinese-Sassuolo 2-0

E’ una partita molto bloccata e tattica nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma faticano a superare la fase difensiva perfetta dei padroni di casa, che risultano compatti, chiudono tutti gli spazi e non lesinano a ripartire in contropiede.

Dopo un miracolo di Musso su Kyriakopoulos, i padroni di casa impegnano Consigli con Stryger-Larsen e Llorente, mentre Walace non trova la porta dalla media distanza.

Nel finale arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 42′ minuto con il colpo di punta di Llorente su assist perfetto di Molina.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che le due squadre insistono sull’atteggiamento mostrato nella prima frazione di gioco.

Nonostante il tanto possesso palla, gli ospiti non riescono proprio a rendersi pericolosi, se non con un destro a volo di Locatelli, centrale e facile per Musso, mentre la traversa ferma De Paul sul più bello.

Il Var cancella la decisione dell’arbitro di concedere calcio di rigore, per fallo di mano di Locatelli, ai padroni di casa al 83′ minuto, a causa di un fuorigioco, mentre Consigli deve metterci una pezza su Stryger-Larsen e Musso fa gli straordinari su Djuricic.

Nel finale al 93′ minuto i padroni di casa chiudono la partita raddoppiando con Pereyra, su assist di De Paul, al termine di un bel contropiede.

Highlights e Video Gol di Udinese-Sassuolo 2-0

Tabellino di Udinese-Sassuolo 2-0

Udinese (3-5-1-1): Musso, Bonifazi (41′ st Becao), De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan (28′ st Makengo), Walace, Larsen; Pereyra; Llorente (41′ st Nestorovski). A disp.: Gasparini, Scuffet, Samir, Zeegelar, Micin, Okaka, Deulofeu, Braaf, Forestieri. All.: Gotti

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Ayhan (20′ st Defrel), Marlon, Ferrari; Toljan, Locatelli, Lopez (33′ st Obiang), Kyriakopoulos; Berardi, Raspadori (1′ st Caputo), Traore (1′ st Djuricic). A disp.: Pegolo, Turati, Magnanelli, Rogerio, Peluso, Muldur, Haraslin, Oddei. All.: De Zerbi

Arbitro: Maggioni

Marcatori: 42′ Llorente (U), 48′ st Pereyra (U)

Ammoniti: De Paul (U)

Espulsi:

Note:

