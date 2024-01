Video gol-highlights Udinese-Lazio 1-2: sintesi 07-01-2024

Video gol-highlights Udinese-Lazio 1-2: i gol di Pellegrini e Vecino danno la vittoria a Sarri. Inutile il pari momentaneo di Walace.

Udinese-Lazio 1-2, colpo esterno della squadra di Sarri che raggiunge il sesto posto in classifica.

I biancocelesti passano avanti grazie a Pellegrini, su punizione, già nel primo quarto d’ora, ma poi vengono raggiunti dal pari di Walace nella ripresa.

Il 2-1 è ad opera di Vecino, servito da Felipe Anderson a un quarto d’ora dalla fine. Il 2-1 consente ai biancocelesti di portarsi al sesto posto a soli quattro punti dalla Fiorentina quarta.

La sintesi di Udinese-Lazio 1-2

Partono bene i padroni di casa, che al 4′ si rendono pericolosi con Pareyo, la cui conclusione è imprecisa.

La squadra di Sarri, col tempo, guadagna metri, e va in vantaggio alla prima occasione utile: è Pellegrini a concludere, capitalizzando una punizione dal limite.

La Lazio torna a farsi pericolosa con un colpo di testa di Kamada, di poco al lato, ma l’Udinese tiene botta, e reagisce cercando la giocata giusta per vie laterali.

Lucca prova ad arrivare di testa su un cross di Ferreira, ma Provedel sventa la minaccia.

L’ultima fase del primo tempo si conclude senza particolari emozioni, con la partita che si innervosisce e l’arbitro costretto a ricorrere a diversi cartellini.

Il secondo tempo inizia con Vecino e Felipe Anderson in campo per la Lazio, mentre l’Udinese dà spazio a Masina.

I bianconeri si rendono pericolosi due volte in apertura: prima con Lovric, che costringe Provedel all’intervento di pugno su calcio piazzato. Poi è la volta di Pereyra, provare con un destro dal limite di poco fuori.

Il pari degli uomini di Cioffi arriva sempre su calcio piazzato: Lovric mette in mezzo, dalla destra, per Walace. La deviazione del brasiliano trova Provedel impreparato.

Girandola di cambi nelle due squadre, con Lazzari e Pedro in campo per la Lazio, mentre nell’Udinese tocca a Success dare una mano in attacco, ed Ehizibue a dare un po’ di forze fresche sulla fascia.

La Lazio torna a colpire con Vecino: l’ex Inter viene premiato da Felipe Anderson, che lo mette da solo davanti al portiere. Per l’uruguaiano è un gioco da ragazzi segnare.

Ci prova lo stesso Anderson, che con un tiro dalla distanza sfiora il 3-1. L’Udinese prova invece a pareggiare i conti con un tiro di Pareyo dal limite, ma la conclusione è preda di Provedel.

Non succede più nulla. La vittoria permette alla Lazio di salire al sesto posto in classifica, a quattro punti dalla zona Champions. L’Udinese incassa il sesto KO stagionale ed è a 3 punti dalla zona calda.

Highlights e Video gol di Udinese-Lazio 1-2

Il tabellino di Udinese-Lazio 1-2

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Masina; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Quina, Davis, Kamara, Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Kabasele.

Allenatore: Cioffi

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

A disposizione: Sepe, Mandas, Vecino, Anderson, Pedro, Romagnoli, Casale, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi, Fernandes.

Allenatore: Sarri

Marcatori: 12′ Pellegrini (L), 59′ Walace (U), 75′ Vecino (L)