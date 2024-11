Video Gol Highlights Udinese-Juventus 0-2: Sintesi 2-11-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Juventus 0-2, 11° Giornata Serie A: decide Savona dopo l’autorete di Okoye

La Juventus batte l’Udinese al Bluenergy Stadium di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nel secondo anticipo del sabato dell’undicesima giornata di Serie A.

I bianconeri tornano alla vittoria dopo due pareggi consecutivi portandosi a quota ventuno punti in classifica, mentre i friulani perdono la seconda partita consecutiva.

Sintesi di Udinese-Juventus 0-2

Out Atta, Deulofeu, Kristensen, Sanchez e Toure per Kosta Runjaic, che schiera Kabasele, Bijol e Giannetti in difesa a protezione di Okoye, a centrocampo spazio a Ehizibue, Karlstrom, Payero, Lovric e Zemura, in attacco torna Thauvin e gioca Davis.

Non ci sono Bremer, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Milik e Pogba per Thiago Motta, che ritrova Kalulu in difesa con Savona, Gatti e Cambiaso davanti a Di Gregorio, confermato Thuram in mediana con Locatelli, si rivedono Yildiz e Koopmeiners sulla trequarti al fianco di Weah alle spalle di Vlahovic unica punta.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi, che cascano a pennello per gli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco con grande qualità, approfittando dell’atteggiamento relativamente passivo dei padroni di casa.

Al 19′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato grazie all’autorete di Okoye, sfortunato nel deviare la conclusione di Thuram.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Davis, ma Di Gregorio fa il fenomeno e al 37′ minuto raddoppiano con Savona, al posto giusto al momento giusto nel ribadire in rete la palla dopo il palo colpito da Yildiz al termine di un contropiede iniziato da Thuram.

Cambia sensibilmente il copione della partita in un secondo tempo molto più equilibrato, iniziato con l’entrata in campo di Ebosse e Zarraga al posto di Kabasele e Lovric.

Dopo il giallo a Bijol, al 52′ minuto viene annullata la rete di Davis per fallo su Gatti, poi viene ammonito anche Locatelli e Okoye fa il fenomeno su Vlahovic e anche Di Gregorio si fa trovare pronto sul colpo di testa di Davis.

Spazio a Kamara, Lucca, McKennie, Conceiçao, Cabal e Danilo al posto di Zemura, Thauvin, Thuram, Vlahovic, Savona e Cambiaso prima della clamorosa traversa colpita da Lucca e del giallo a Davis.

Nel finale Mbangula e Modesto sostituiscono Weah e Bijol, mentre viene ammonito Gatti.

Highlights e Video Gol di Udinese-Juventus 0-2:

Tabellino di Udinese-Juventus 0-2

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele (Dal 46’ Ebosse), Bijol, Giannetti; Ehizibue (Dal 88’ Rui Modesto), Lovric (Dal 46’ Zarraga), Karlstrom, Payero, Zemura (Dal 67’ Kamara); Thauvin (Dal 67’ Lucca), Davis. All. Runjaic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (Dal 80’ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso (Dal 80’ Cabal); Locatelli, Thuram (Dal 70’ McKennie); Weah (Dal 87’ Mbangula), Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (Dal 70’ Conceicao). All. Thiago Motta.

Arbitro: Rosario Abisso

Gol: 19’ aut. Okoye (U), 37’ Savona (J)

Ammoniti: Bijol, Locatelli, Davis, Gatti

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.