Video Gol Highlights Udinese-Empoli 1-1: Sintesi 4-1-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Empoli 1-1, 16° Giornata Serie A: segnano Baldanzi e Pereyra

Solo un pareggio tra Udinese e Empoli alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel posticipo serale della sedicesima giornata di Serie A.

I friulani non riescono a tornare alla vittoria, ma cancellano l’ultima sconfitta dell’anno scorso e provano a muovere la classifica, ferma a quota venticinque punti.

Secondo risultato utile consecutivo per i toscani, che si portano a quota diciotto punti in classifica e con nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Udinese-Empoli 1-1

Sempre infortunato Masina per Andrea Sottil, che sceglie Ebosse in difesa con Becao e Perez in difesa a protezione di Silvestri, tornano Pereyra e Arslan a centrocampo con Udogie, Walace e Lovric, con Success in attacco al fianco di Beto.

Indisponibili Destro e Tonelli per Paolo Zanetti, che schiera subito Caputo con Satriano in attacco, lanciando Akpa-Akpro a centrocampo con Baldanzi, Grassi e Marin, mentre in difesa giocano Stojanovic, Ismajli, il rientrante Luperto e Parisi davanti a Vicario.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Entrambe le squadre sono bravissime palle al piede, fanno un ottimo possesso, ma sono anche tatticamente ben messe in campo, diligenti in fase difensiva nel chiudere tutti gli spazi.

Dopo una parata di Vicario sul tentativo di Arslan, al 3′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Baldanzi, che trova il gol del vantaggio su assist di Caputo, praticamente alla prima occasione.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si portano nella metà campo avversaria, iniziando un vero e proprio assalto alla porta di Vicario con Beto e Lovric, ma senza fortuna.

Dopo il giallo ad Akpa-Akpro, gli ospiti si fanno vedere in attacco con Caputo, mentre Walace, che viene anche ammonito, e Arslan risultano ancora imprecisi e il palo aiuta Vicario sulla conclusione di Pereyra.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, durante il quale i padroni di casa tornano ad attaccare con maggiore insistenza, mentre gli ospiti provano in tutti i modi a resistere mettendoci ordine e tattica.

Ci provano ancora Beto, Success e Udogie prima del giallo a Caputo e dell’entrata in campo di Samardzic al posto di Arslan.

Al 70′ minuto i padroni di casa finalmente riescono a pareggiare con Pereyra, bravo a sfruttare al meglio il cross di Udogie dalla fascia opposta.

⏱️ FT | Un gol per tempo. Termina in pareggio la partita di Udine 🏟#UdineseEmpoli 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/OrNWynkkh0 — Lega Serie A (@SerieA) January 4, 2023

Spazio a Bandinelli, Bajrami e Makengo per Marin, Satriano e Lovric, ma gli ospiti non riescono proprio ad uscire dalla propria metà campo, perché i padroni di casa continuano a spingere con rabbia, orgoglio e tante idee tattiche creando altre occasioni anche sui calci piazzati, rendendosi pericolosi con Perez.

Al 79′ minuto viene espulso Akpa-Akpro per doppia ammonizione, che lascia gli ospiti in inferiorità numerica e i padroni di casa ne approfittano per inserire Nestorovski, che viene anche ammonito, Ebosele e Ehizibue al posto di Beto, Pereyra e Udogie, mentre entrano anche Cambiaghi, Ebuhei e Cacace per Caputo, Stojanovic e Baldanzi.

Highlights e Video Gol di Udinese-Empoli 1-1:

Tabellino di Udinese-Empoli 1-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra (82′ Ehizibue), Lovric (72′ Makengo), Walace, Arslan (62′ Samardzic), Udogie (81′ Ebosele); Beto (81′ Nestorovski), Success. All. Sottil.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (92′ Ebuhei), Ismajli, Luperto, Parisi; Marin (72′ Bandinelli), Grassi, Akpa Akpro; Baldanzi (83′ Cacace); Caputo (83′ Cambiaghi), Satriano (72′ Bajrami). All. Zanetti.

Gol: 3′ Baldanzi (E), 70′ Pereyra (U)

Assist: Caputo (E), Udogie (U)

Espulso: Akpa-Akpro (E)

Ammoniti: Walace (U), Caputo (E), Nestorovski (U)