Video Gol Highlights Udinese-Cagliari 2-1: De Paul e Fofana annullano Joao Pedro

Risultato Udinese-Cagliari 2-1, 17° Giornata Serie A: palo di Nainggolan, poi De Paul, pareggia Joao Pedro, gol decisivo di Fofana, espulso Pisacane

L’Udinese batte il Cagliari alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel primo anticipo del sabato della diciassettesima giornata di Serie A.

Vittoria importante e fondamentale per i friulani, che tornano a conquistare i tre punti dopo più di un mese allontanandosi dalla zona retrocessione ed evidenziando il momento negativo dei sardi, che collezionano la seconda sconfitta consecutiva portando a tre le partite senza vittoria.

La sintesi di Udinese-Cagliari 2-1, 17° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, giocata su ritmi abbastanza intensi. C’è sostanziale equilibrio in campo, ma diversamente dalle aspettative sono i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti a difendersi per poi colpire in contropiede.

Solo dopo i tentativi senza precisione di Troost Ekong, Mandragora e Lasagna, gli ospiti sembrano svegliarsi e mostrare la loro qualità, sia nel gioco, sia nella pericolosità in attacco, rendendosi pericolosi con Nainggolan, che poi viene fermato anche dal palo, mentre Rog non trova la porta.

Proprio quando la prima frazione di gioco sembra avviarsi verso la sua conclusione, nel finale al 39′ minuto arriva finalmente il gol dei padroni di casa, che sbloccano il risultato con De Paul, che completa una bellissima triangolazione con Fofana.

Continua ad essere molto intensa anche nel secondo tempo la partita, sempre per merito dei padroni di casa, che vincono tutti i duelli e non permettono agli ospiti di giocare con la solita qualità.

Eppure, dopo una conclusione di Mandragora senza forza, gli ospiti crescono e prendono finalmente in mano il pallino del gioco, sfiorando il pareggio con Joao Pedro, che trova il miracolo di Musso, mentre più tardi sempre il brasiliano, finalmente in partita, risulta impreciso.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 84′ minuto, quando gli ospiti pareggiano con Joao Pedro sfruttando al meglio il cross di Faragò.

Ma neanche il tempo di respirare, che i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio al 86′ minuto con Fofana, al posto giusto al momento giusto e bravo nel risolvere una mischia dopo la conclusione di Okaka rimpallata da un difensore.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, danno tutto loro stessi per tentare di ribaltare il momento difficile, ma diventano anche troppo aggressivi e finiscono in inferiorità numerica, visto che al 92′ minuto viene espulso Pisacane per doppia ammonizione.

Video Gol Highlights di Udinese-Cagliari 2-1, 17° Giornata Serie A

Il tabellino di Udinese-Cagliari 2-1, 17° Giornata Serie A

UDINESE-CAGLIARI 2-1

Udinese (3-5-2): Musso 6; De Maio 6,5, Troost-Ekong 6, Nuytinck 6,5; Larsen 6, Fofana 7, Mandragora 6,5, De Paul 7 (25′ st Jajalo 6,5), Sema 6 (18′ st Ter Avest 6); Okaka 6,5, Lasagna 6 (34′ st Pussetto sv). A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Walace, Opoku, Barak, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Gotti 6,5.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael 6; Faragò 6,5, Pisacane 5,5, Klavan 6, Lykogiannis 5 (1′ st Pellegrini 5,5); Ionita 6, Cigarini 5,5, Rog 6 (35′ st Ragatzu sv); Nainggolan 6; Joao Pedro 5, Simeone 5,5 (15′ st Cerri 6). A disp.: Aresti, Ciocci, Mattiello, Pinna, Walukiewicz, Deiola, Oliva. All.: Maran 5,5.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 39′ De Paul (U), 39′ st Joao Pedro (C), 40′ st Fofana (U)

Ammoniti: Mandragora, De Maio, Okaka (U); Rog, Klavan (C)

Espulsi: 47′ st Pisacane (C) per somma di ammonizioni

