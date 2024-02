Video Gol Highlights Udinese-Cagliari 1-1: Sintesi 18-2-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Cagliari 1-1, 25° Giornata Serie A: segnano Gaetano e Zemura

Solo un pareggio tra Udinese e Cagliari alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nella venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i friulani, che si portano a quota ventitré punti in classifica, mentre i sardi tornano a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive.

Sintesi di Udinese-Cagliari 1-1

Out Bijol, Deulofeu, Ebosse e Pereyra per Gabriele Cioffi, che schiera Kristensen, Giannetti e Perez davanti a Okoye, a centrocampo Zemura, Ehizibue, Lovric, Samardzic e Walace, in attacco il solito Thauvin con Lucca.

Non ci sono Aresti, Hatzidiakos, Mancosu, Oristanio e Shomurodov per Claudio Ranieri, che punta su Zappa, Mina, Dossena e Augello in difesa a protezione di Scuffet, a centrocampo Jankto, Makoumbou e Deiola, mentre Gaetano gioca sulla trequarti alle spalle di Luvumbo e Lapadula.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre ben messe in campo, bravissime a difendersi e pericolose nel ripartire in contropiede.

Al 14′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Zemura, che trova il gol del vantaggio con un meraviglioso tiro al volo sul cross di Ehizibue.

I padroni di casa provano a sfruttare il momento favorevole per spingere sull’acceleratore, viene ammonito Lucca, che poi si divora il raddoppio, gialli anche per Dossena e Augello, ma al 44′ minuto gli ospiti pareggiano con Gaetano su assist di Augello.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo probabilmente meno intenso nei ritmi, ma con tanta garra in campo.

Dopo la clamorosa traversa di Lapadula e il giallo a Giannetti, il subito ammonito Ferreira ed Ebosele subentrano a Zemura e Ehizibue, ma a rendersi pericolosi sono sempre gli ospiti con Gaetano.

Spazio anche a Pavoletti, Di Pardo, Nandez, Success, Brenner e Payero al posto di Lapadula, Zappa, Jankto, Thauvin, Lucca e Lovric nel finale.

Highlights e Video Gol di Udinese-Cagliari 1-1:

Tabellino di Udinese-Cagliari 1-1

UDINESE (3-5-2): Okoye; Nehuen Perez, Lautaro Giannetti, Kristensen; Ehizibue (65′ Joao Ferreira), Lovric (83′ Payero), Walace, Samardzic, Zemura (65′ Ebosele); Thauvin (79′ Brenner), Lucca (79′ Success). All.: G. Cioffi

CAGLIARI (4-3-3): Scuffet; Zappa (78′ Di Pardo), Dossena, Mina, Augello; Deiola, Jankto (78′ Nandez), Makoumbou; Gaetano, Lapadula (78′ Pavoletti), Luvumbo. All.: C. Ranieri

ARBITRO: M. Mariani

GOL: 14′ Zemura, 44′ Gaetano

AMMONITI: 20′ Lucca, 33′ Dossena, 39′ Augello, 54′ Giannetti

NOTE: recupero