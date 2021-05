Video Gol Highlights Udinese-Bologna 1-1: Sintesi 8-5-2021

Video Gol e Highlights Udinese-Bologna 1-1, 35° Giornata Serie A: segna De Paul, pareggia Orsolini su rigore

Solo un pareggio tra Udinese e Bologna alla Dacia Arena di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nel primo anticipo del sabato della trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

I friulani tornano a fare punti dopo il ko della scorsa settimana, mentre i felsinei racimolano il secondo pareggio consecutivo, nonché il terzo nelle ultime quattro partite.

Sintesi di Udinese-Bologna 1-1

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti provano a far girare la palla, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva, soffrendo poco o nulla e risultando aggressivi a centrocampo.

Al 24′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una bellissima conclusione di De Paul, praticamente imparabile per il portiere.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, cercano in tutti i modi di raggirare la difesa avversaria, ma risultando pericolosi solo nel finale con Palacio, che trova la grande risposta di Musso.

Crescono i ritmi di gioco nel secondo tempo, soprattutto perché gli ospiti provano a velocizzare nel possesso palla, mentre i padroni di casa preferiscono compattarsi dietro la linea della palla e chiudere tutti gli spazi.

Ci provano Tomyiasu, Dijks e Soumaoro, mentre i padroni di casa si rendono pericolosi soprattutto sui calci piazzati.

Al 83′ minuto gli ospiti trovano il gol del pareggio con il calcio di rigore di Orsolini, fischiato dall’arbitro per fallo di Musso su Palacio.

Di fatto, non succede più nulla e, anzi, la partita viene più volte interrotta per i tanti falli in campo.

Highlights e Video Gol di Udinese-Bologna 1-1:

Tabellino di Udinese-Bologna 1-1

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao (dal 41′ De Maio), Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (dall’80’ Forestieri), Larsen; Pereyra; Okaka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (dall’80’ Poli); Schouten (dal 60′ Svanberg), Soriano; Skov Olsen (dal 60′ Orsolini), Vignato (dall’81’ Juwara), Barrow (dal 60′ Sansone); Palacio.

GOL: De Paul (U), Orsolini (B)

ASSIST:

NOTE – AMMONITI: Schouten (B), Walace (U)

Migliori Bookmakers AAMS