Video Gol Highlights Ucraina-Austria 0-1: Sintesi Europei 21-6-2021

Video Gol e Highlights Ucraina-Austria 0-1, 3° Giornata Gruppo C Europei 21-6-2021: decide Baumgartner, austriaci agli ottavi contro l’Italia, ucraini terzi

L’Austria batte l’Ucraina alla National Arena di Bucarest, in Romania, nella terza ed ultima giornata del Gruppo C della fase a gironi degli Europei.

E’ una vittoria fondamentale per gli austriaci, che conquistano la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronteranno l’Italia, come seconda in classifica, eliminando proprio gli ucraini, che chiudono al terzo posto, ma con tre punti difficilmente riusciranno ad essere ripescati.

Sintesi di Ucraina-Austria 0-1

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli austriaci possesso palla obbligando gli ucraini a chiudersi nella propria metà campo.

Dopo il tentativo di Arnautovic, al 21′ minuto gli austriaci sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Baumgartner, su assist perfetto di Alaba.

Gli ucraini reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo degli avversari e si rendono più volte pericolosi con Yarmolenko e Shaparenko, ma rischiano di subire il raddoppio nel finale sui contropiedi di Arnautovic e Schopf.

Nel secondo tempo calano sensibilmente i ritmi di gioco, visto che le due squadre sembrano accusare la stanchezza e il caldo.

Sono i soliti Schopf e Schlager a sfiorare il raddoppio, mentre gli ucraini si rendono pericolosi con la quasi autorete di Lainer, intervento decisivo di Bachmann a salvare il risultato.

Highlights e Video Gol di Ucraina-Austria 0-1:

Tabellino di Ucraina-Austria 0-1

Ucraina (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko (40′ st Besedin); Malinovskyi (1′ st Tsygankov), Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko (23′ st Marlos). A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Krivtsov, Stepanenko, Tymchyk, Sudakov, Makarenko, Tsygankov, Besedin, Dovbyk. All.: Shevchenko



Austria (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Hinterreger, Dragovic, Alaba; Laimer (27′ st Ilsanker), X. Schlager, Grlillitsch; Baumgartner (32′ Schopf), Sabitzer; Arnautovic (45′ st Kalajdzic). A disp.: A. Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Gregoritsch, Lienhart, Trimmel, Schaub, Onisiwo. All.: Foda



Arbitro: Çakır (Turchia)

Marcatori: 21′ Baumgartner (A)

