Video Gol Highlights Tunisia-Australia 0-1: Sintesi 26-11-2022

Video Gol e Highlights Tunisia-Australia 0-1, 2° Giornata Gruppo D Mondiali Qatar 2022: decide la rete di Duke

L’Australia batte la Tunisia all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah nella seconda giornata del Gruppo D della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Gli oceanici cancellano la sconfitta dell’esordio e provano a rilanciarsi in classifica, mentre gli africani sperano di restare ancora in vita al termine delle partite di questa giornata, ma dovranno sicuramente solo vincere per crederci fino alla fine.

Sintesi di Tunisia-Australia 0-1

Il ct Kadri schiera Bronn, Meriah e Talbi in difesa a protezione di Dahmen, Drager e Abdi sulle fasce, con una mediana composta da Skhiri e Laidouini e in attacco il tridente formato da Sliti, Jebali e Msakni.

Mentre il ct Arnold punta su Karacic, Souttar, Rowles e Behich in difesa davanti a Ryan, Leckie, Irvine, Mooy e Goodwin a centrocampo e conferma McGree in attacco con Duke.

E’ una partita equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza compassati. Le due squadre mostrano qualche difficoltà in fase di impostazione, sono molto brave in fase difensiva e nel ripartire in contropiede.

Al 23′ minuto, praticamente alla prima occasione, gli australiani sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Duke, bravo a sfruttare il cross di Goodwin.

I tunisini provano a reagire, aumentano l’aggressività nel pressing e cominciano a spezzettare il ritmo con tanti falli, come dimostra il giallo a Laidouini, sfiorando il pareggio con Drager e Msakni, imprecisi.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo molto noioso, ancora equilibrato, ma con pochissimi spunti e tanti falli.

Spazio a diversi cambi tra l’ammonizione a Abdi e l’occasione di Msakni, che trova attento Ryan: dentro Sassi, Maclaren, Hrustic, Khazri, Khenissi, Kechrida e Degenek, fuori Drager, Duke, McGree, Laidouni, Jebali, Bronn e Karacic.

Nel finale entrano anche Mabil e Baccus per Leckie e Goodwin, ma le due nazionali non riescono proprio a farsi male e viene ammonito anche Sassi.

Highlights e Video Gol di Tunisia-Australia 0-1:

Tabellino di Tunisia-Australia 0-1

TUNISIA (3-4-2-1): Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn (73′ Khechrida); Abdi, Skhiri, Laïdouni (67′ Khazri), Drager (46′ Sassi); Sliti, Msakni; Jebali (73′ Khenissi). All.: Kadri.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan, Karacic (75′ Degenek), Souttar, Rowles, Behich; Mcgree (64′ Hrustic), Mooy, Irvine; Leckie (85′ Mabil), Duke (64′ Maclaren), Goodwin (85′ Baccus). All.: Arnold.

Gol: 23′ Duke (A)

Ammoniti: Laidouni (T), Abdi (T), Sassi (T)