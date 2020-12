Video Gol Highlights Tottenham-Arsenal 2-0: Sintesi 6-12-2020

Il Tottenham vince 2-0 contro l’Arsenal nel big match dell’11° giornata di Premier League e si agguidica il North London Derby. Gli Spurs riconquistano la vetta della classifica a quota 24 punti e stendono i Gunners con i gol di Son e Kane nel primo tempo. Gara tatticamente perfetta di Mourinho, che mantiene la miglior difesa e non perde in campionato dalla prima giornata.

Sintesi di Tottenham – Arsenal 2-0

La partita è giocata su buoni ritmi ed è vivace ed è anche chiarissima nello svolgimento. Ospiti che provano a cercare spazi attraverso un maggiore palleggio, l’11 di Mourinho che si chiude con organizzazione e prova a colpire in contropiede Al 13° minuto primo colpo degli Spurs: su azione d’attacco dell’Arsenal, ribaltamento di fronte con Kane che protegge palla a metà campo e lancia in ripartenza Son, il sudcoreano arriva fino al limite dell’area dov scocca un destro a giro capolavoro imparabile per Leno. 1-0 per il Tottenham.

L’Arsenal è piuttosto sterile e inefficace e fa il gioco della perfetta macchina difensiva degli Spurs, che attendono e ripartono, anche grazie al grande lavoro del duo di mediani Sissoko e soprattutto di un superlativo Hojbjerg. Al tramonto della prima frazione, seconda stoccata del Tottenham: altro ribaltamento di fronte, sistema Gunners in tilt e che lascia campo aperto a Lo Celso. L’ex Betis scarica per Son che serve l’accorrente Kane che con un violento sinistro firma il 2-0 prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Arsenal alza i giri ma non la pericolosità, non sfondando mai nè per vie centrali nè per le corsie esterne. Minuto 47 colpo di testa di Lacazette bloccato da un sicuro Lloris. Al 49° tentativo sempre aereo di Aubameyang di poco alto. Ma è un brutto Arsenal e un Tottenham impenetrabile, che rischia solo al 68° quando su un crosso dalla destra Lacazette anticipa Aurier e costringe Lloris al corner.

Per il resto la ripresa è sì un monologo Arsenal ma solo di sterile possesso e che sbatte contro la gabbia di Mourinho, bravo anche a passare al 4-4-2 a metà secondo tempo per non rischiare nulla. Continua il percorso in alto del Tottenham, sempre più a immagine e somiglianza del suo tecnico.

Video Gol Highlights di Tottenham – Arsenal 2-0

https://www.youtube.com/user/spursofficial

TABELLINO DI TOTTENHAM – ARSENAL 2-0

TOTTENHAM (4-3-3): LLORIS, REGUILON, ALDERWEIRELD, DIER, AURIER, LO CELSO (73′ DAVIES), HOJBJERG, SISSOKO, BERGWIJN (91′ RODON), KANE, SON (88′ LUCAS)

A DISP: WINKS, BALE, HART, DAVIES, LUCAS, RODON, VINICIUS. ALL.: MOURINHO

ARSENAL (3-4-3): LENO, HOLDING, GABRIEL, TIERNEY, SAKA, PARTEY (56′ CEBALLOS), XHAKA, BELLERIN (75′ NKETIAH), WILLIAN, LACAZETTE, AUBAMEYANG

A DISP: CEBALLOS, RUNARSSON, MAITLAND-NILES, MUSTAFI, ELNENY, WILLOCK, NKETIAH. ALL.: ARTETA

GOL: 13′ SON (T), 45′ KANE (T)

AMMONITI: LO CELSO (T), XHAKA (A), LACAZETTE (A)

ARBITRO: MARTIN ATKINSON

