Video Gol Highlights Torino-Sassuolo 2-1, Sintesi 06-11-2023

Nel monday night dell’11ª giornata di Serie A fondamentale vittoria del Torino sul Sassuolo per 2-1. Dopo l’iniziale vantaggio granata con Sanabria e l’immediato pareggio di Thorstvedt , la squadra piemontese nella ripresa ha conquistato 3 punti grazie alla rete di Vlasic.

Il Torino doveva assolutamente riscattare l’eliminazione clamorosa in Coppa Italia contro il Frosinone. Operazione rinascita riuscita grazie alle reti dei dispersi Sanabria e Vlasic che fino ad ora non avevano mai realizzato una rete. Con questa vittoria la squadra granata sale a 15 punti, mentre il Sassuolo rimane a 11 punti, + 3 dalla zona salvezza.

Torino-Sassuolo 2-1, sintesi della partita

Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano del Torino, prima rete stagionale – StadioSport.it

Il Torino con Paro in panchina al posto dello squalificato Juric doveva riscattare l’eliminazione in Coppa Italia e così è stato. Partenza lanciata dei granata che trovano subito il vantaggio 5′ con Sanabria, che un minuto prima aveva avuto una grandissima occasione su cross di Ricci. Al secondo tentativo il paraguaiano si sblocca così in campionato su assist di Tameze.

Un errore del difensore del Torino Rodriguez al 18′ permette al Sassuolo di pareggiare con Thorstvedt che batte Milinkovic su assist di Berardi.

Al 28′ Buongiorno sugli sviluppi di una punizione di Ilic va vicinissimo al 2-1. Un vantaggio che i granata meriterebbero per le numerose occasioni da gol create, prima con Bellanova di testa e nel finale di primo tempo con il colpo di tacco di Vlasic vicino al gol di tacco.

Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia, con il Torino che prova a vincere la partita, ma è il Sassuolo ad andare vicino al vantaggio al 65′ con Laurienté che scappa in velocità sulla sinistra e scheggia il palo. Passano pochi minuti è la squadra di casa passa in vantaggio. La rete decisiva arriva al 69′ con Vlasic che batte Consigli con un diagonale che si incassa all’angolo più lontano, sempre su assist di Tameze.

Torino-Sassuolo 2-1, video, gol e highlights

https://www.rainews.it/video/2023/11/calcio-serie-a-2023-2024-giornata-11-torino-sassuolo-highlights-la-sintesi-della-partita-video-d1cdbf99-ea2f-4e69-ac3d-1cf7784c4207.html

Torino-Sassuolo 2-1, tabellino

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (44′ Zima); Bellanova (83′ Lazaro), Linetty, Ricci (9′ Vlasic), Ilic, Vojvoda; Zapata, Sanabria (83′ Radonjic).

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, N’Guessan, Seck, Gineitis, Karamoh, Pellegri.

Allenatore: Matteo Paro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca (93′ Mulattieri), Thorstvedt (80′ Volpato); Berardi, Bajrami (46′ Racic), Laurienté (87′ Castillejo); Pinamonti (80′ Defrel).

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Tressoldi, Lipani, Ceide.

Allenatore: Alessio Dionisi.

RETI: 5′ Sanabria (T), 18′ Thorstvedt (S), 69′ Vlasic (T).

Arbitro: Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Sig. Di Gioia di Nola e Sig. Affatato di Vco.

IV Uomo: Sig. Marinelli di Tivoli.

VAR: Sig. Paterna di Teramo.

AVAR: Sig. Muto di Terra Annunziata.

Ammoniti: 54′ Sanabria (T), 86′ Berardi (S).