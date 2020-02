Video Gol Highlights Torino-Sampdoria 1-3: Verdi Illude, ma una doppietta di Ramirez e Quagliarella su rigore regalano il successo ai doriani!

Risultato di Torino-Sampdoria 1-3 , 23esima giornata di Serie A: Verdi prima, ma poi Ramirez con una doppietta e Quagliarella su rigore danno tre punti ai doriani!

Una partita dai due volti. Un primo tempo in cui le due formazioni pensano a non farsi del male, costruiscono solo due occasioni, una per parte. Ripresa che parte con altri ritmi, con gli ospiti che spingono di più. In vantaggio però ci va il Torino con Verdi. Ma dopo la metà della ripresa gli ospiti realizzano tre reti, due di Ramirez ed una di Quagliarella su rigore. Disfatta dei granata, che con il cambio allenatore non riescono ad invertire una brutta tendenza!

La sintesi di Torino-Sampdoria – , 23esima giornata di Serie A

Una partita che vede le due formazioni partire in maniera contratta, con poche occasioni create. La paura di perdere prevale rispetto alla voglia di vincere.

Il primo tiro nello specchio della porta avviene dopo la metà della prima frazione, anzi ben oltre. E’ il trentacinquesimo minuto di gioco e Berenguer effettua un colpo di testa debole, parato facilmente da Audero su cross dalla sinistra di Lukic!

Un minuto più tardi è Ramirez per gli ospiti ad impegnare Sirigu con un tiro dal limite con il mancino. Nessun problema per l’estremo difensore italiano!

Ripresa, invece, che inizia con gli ospiti più propositivi. Già al terzo minuto Gabbiadini prova con il mancino, ma viene murato. Quindi tre minuti più tardi Ramirez si trova in ottima posizione grazie ad un lancio calibrato di Quagiarella, ma Nkoulou è bravo ad intervenire in scivolata e bloccare il suo tentativo!

Cinque minuti più tardi arriva il vantaggio dei padroni di casa! Lancio di Berenguer che taglia il campo, Verdi riesce ad incunearsi e a battare Audero in uscita con un tocco di sinistro!

Al settantesimo minuto, però, c’è il pareggio degli ospiti! Ramirez è bravo a calciare una punizione dal limite, scavalcando la barriera ed infilando il pallone nell’angolo!

Cinque minuti più tardi gli ospiti ribaltano la partita! Grazie ad una sponda di Quagliarella ancora Ramirez che effettua un tiro con il destro, il quale non lascia scampo a Sirigu!

All’ottantesimo c’è la frittata dei giocatori granata, in particolare Izzo che stende Quagliarella lanciato in porta! Calico di rigore che lo stesso attaccante doriano realizza!

Nel finale Tonelli prova a colpire di testa da calcio d’angolo, ma Sirigu si dimostra attento e sventa il suo tentativo!

Il tabellino di Torino-Sampdoria – , 23esima giornata di Serie A

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina (75° s.t. Ansaldi); Verdi (82° s.t. Meitè), Belotti, Berenguer. All. Longo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby (68° s.t. Jankto), Ekdal, Linetty; Ramirez (86° s.t. Bertolacci); Gabbiadini, Quagliarella (90° s.t. La Gumina). All. Ranieri

Arbitro: Paolo Valeri (Roma)

Reti: 55° s.t. Verdi (T), 70° s.t. Ramirez (S), 75° s.t. Ramirez (S) 79° s.t. Quagliarella su rig. (S)

