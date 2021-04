Video Gol Highlights Torino Roma 3-1 e Sintesi 18-04-2021

Video Gol e Highlights di Torino Roma e Sintesi: il Torino trova una preziosa vittoria in rimonta grazie ai gol nella ripresa di Sanabria, Zaza e Rincon

Il Torino di Davide Nicola grazie ad una bella vittoria contro la Roma sale a quota 30 punti in classifica e aggancia Fiorentina e Benevento al quartultimo posto a +5 sul Cagliari che è terzultimo.

Per la Roma di Fonseca, apparsa molto stanca dopo il match di Europa League contro l’Ajax di giovedì sera, arriva un altra sconfitta in campionato che la allontana definitivamente dalla lotta per la zona Champions League.

I giallorossi sono 7° in classifica a -4 dalla Lazio e a questo punto devono cercare di ottenere più punti possibile nelle ultime 7 giornate di campionato se vogliono raggiungere almeno l’obiettivo Europa League.

Sintesi di Torino Roma 3-1:

Nicola manda in campo il suo Torino con il 3-5-2 con Milinkovic Savic in porta e difesa a 3 formata da Izzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo ci sono Lukic in cabina di regia affiancato da Verdi e Vojvoda. Sulla fascia destra c’è Mandragora e Ansaldi a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Belotti e Sanabria.

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 concedendo un turno di riposo ai giocatori stanchi dopo il match di mercoledì.

In porta c’è Mirante e la linea difensiva a 3 è formata da Cristante, Fazio e Ibanez. A centrocampo ci sono Villar e Veretout. Sulla fascia destra spazio a Reynolds e Bruno Peres a sinistra. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Carles Perez e Pedro.

La Roma passa subito in vantaggio al 3° minuto con Borja Mayoral servito con un delizioso colpo di tacco da Pedro.

La reazione del Torino non si fa attendere e Belotti ci prova su assist di Ansaldi ma il pallone termina fuori.

Al 15° il Torino sfiora il pareggio. Ancora cross di Ansaldi da sinistra con Mirante che respinge male e Lukic da due passi manda alto.

Al 20° la Roma ci prova in contropiede con una combinazione tra Carles Perez e Pedro ma il tiro dell’ex Barcellona viene deviato in calcio d’angolo!

Al 28′ ancora un occasione per il Torino con Verdi che calcia da fuori e Mirante trattiene con difficoltà.

Al 33° Pedro perde palla nella propria area di rigore, ci prova Lukic ma Mirante è bravo a respingere di piede.

Al 39° ancora Mirante compie un miracolo su tiro di Belotti

In apertura di ripresa Mkhiraryan prende il posto di Pedro.

Al 57° arriva il pareggio del Torino: Ansaldi crossa da sinistra e Sanabria trova il colpo di testa vincente per l’1 a 1.

Il Torino continua ad attaccare alla ricerca del gol del vantaggio e la Roma è sempre in difficolta.

Al 72° arriva il gol del vantaggio per i padroni di casa: Assist di Mandragora per Belotti che calcia ma Mirante respinge, il più veloce di tutti è Zaza che mette in rete per il 2 a 1 Torino!

Nel finale Fonseca manda in campo Dzeko e Karsdorp per Reynolds e Mayoral.

All’81° entra in campo anche Pastore al posto di Villar.

Al 90° il Torino trova il gol del 3 a 1: Fazio perde palla dopo un contrasto con Belotti che serve Rincon che a porta vuota mette in rete!

Video Gol Highlights di Torino Roma 3-1:

Tabellino di Torino Roma 3-1:

TORINO (3-5-2) – Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (62′ Singo), Lukic (70′ Rincon), Mandragora, Verdi (81′ Baselli), Ansaldi; Sanabria (70′ Zaza), Belotti. A disposizione: Ujkani, Lyanco, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola

ROMA (3-4-2-1) – Mirante; Ibañez, Cristante, Fazio; Reynolds (74′ Karsdorp), Villar (81′ Pastore), Veretout (64′ Diawara), Peres; Pedro (45′ Mkhitaryan), Perez; Mayoral (74′ Dzeko). A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Mancini, Calafiori. Allenatore: Fonseca

MARCATORI: 4′ Borja Mayoral, 56′ Sanabria, 72′ Zaza, 91′ Rincon

ARBITRO: Massa

AMMONITI: Nkoulou, Verdi

ESPULSO: Diawara

