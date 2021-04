Video Gol Highlights Torino-Napoli 0-2: Sintesi 26-4-2021

Video Gol e Highlights Torino-Napoli 0-2, 33° Giornata Serie A: la sblocca Bakayoko, raddoppia Osimhen, palo di Zielinski e Insigne, espulso Mandragora

Il Napoli batte agevolmente il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Olimpico o Stadio Comunale, nel posticipo pomeridiano del lunedì della trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

I partenopei sono impossibili da battere ormai da due mesi e ora addirittura acciuffano il terzo posto appaiandosi a Milan e Juventus e portandosi a due punti dal secondo posto grazie al decimo risultato utile consecutivo, in cui ha totalizzato la bellezza di nove vittorie e un pareggio, tolto il recupero contro i bianconeri.

Brutta frenata per i granata, che arrivavano da quattro risultati utili consecutivi, un totale di otto punti conquistati, e non approfittano degli altri risultati rimanendo terzultimi in classifica con Benevento e Cagliari.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Infatti, gli ospiti fanno ciò che vogliono nelle due fasi, nonostante i padroni di casa tentino di fare possesso palla.

Dopo un tentativo di Osimhen, al 11′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un meraviglioso destro da fuori area di Bakayoko.

Neanche il tempo di respirare che al 13′ minuto gli ospiti raddoppiano con Osimhen, fortunato prima nello sfruttare l’errore di Nkoulou e poi la deviazione favorevole di Bremer al termine di un bel contropiede.

I padroni di casa accusano il colpo di questo uno due fulmineo, non riescono a reagire andando in completa balia degli ospiti, che gestiscono con grande personalità il momento, non solo tenendo lontani gli avversari, ma anche provando a spingere sull’acceleratore.

Infatti, più volte gli ospiti sfiorano il tris, ma le conclusioni di Politano e il colpo di testa di Rrahmani sono imprecisi, mentre Zielinski viene fermato dal palo.

Cambia un po’ il copione della partita nel secondo tempo, grazie alla reazione dei padroni di casa, che finalmente riescono a costruire trame offensive, ma gli ospiti rimangono sul pezzo.

Sale in cattedra Meret, che salva il risultato su Ansaldi ed è decisivo con le proprie uscite, ma a sfiorare più volte il gol sono gli ospiti con Osimhen, super Sirigu ben tre volte, Insigne, che colpisce anche lui il palo, e i pochi cinici Mertens e Lozano.

Nel finale c’è ancora tempo per l’espulsione per doppia ammonizione di Mandragora al 87′ minuto, costringendo i propri compagni a chiudere in inferiorità numerica.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All: Nicola.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj, Demme, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

ARBITRO: Valeri

MARCATORI: 11′ Bakayoko, 13′ Osimhen

SOSTITUZIONI: Buongiorno, Linetty, Bonazzoli, Zaza, Baselli, Lozano, Elmas, Mertens, Fabian Ruiz, Petagna

AMMONIZIONI: Verdi, Mandragora, Osimhen

ESPULSIONI: 87′ Mandragora

