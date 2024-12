Video Gol Highlights Torino-Napoli 0-1: Sintesi 1-12-2024

Video Gol e Highlights Torino-Napoli 0-1, 14° Giornata Serie A: decide McTominay

Il Napoli batte il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Olimpico o Stadio Comunale, nella quattordicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i partenopei, sempre più in testa alla classifica, mentre i granata perdono la quarta partita nelle ultime cinque, in cui hanno conquistato solo un punto.

Sintesi di Torino-Napoli 0-1

Out Ilic, Ilkhan, Savva, Schuurs e Zapata per Paolo Vanoli, che schiera Walukiewicz, Coco e Masina in difesa a protezione di Milinkovic-Savic, a centrocampo Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis e Vojvoda, in attacco sempre Sanabria con Adams.

Non ci sono Mazzocchi e Mario Rui per Antonio Conte, che punta sui titolarissimi. Davanti a Meret i soliti Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, in mediana Lobotka con Anguissa e McTominay, in attacco il tridente formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa sono ben messi in campo e sono bravi a ripartire in contropiede.

Dopo un clamoroso tentativo di Vojvoda, gli ospiti ci provano con Kvaratskhelia, ma Milinkovic-Savic alza la saracinesca, mentre non può nulla al 31′ minuto sulla conclusione di McTominay, che sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria sfiorando più volte il pareggio con Coco e Sanabria, mentre vengono ammoniti Walukiewicz e Pedersen, rischiando sul colpo di tacco di Lukaku.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Lazaro al posto di Pedersen, ma non cambia il copione della partita, visto che c’è grande equilibrio in campo tra due squadre davvero molto simili come interpretazione della partita.

Dopo il giallo a Coco e l’entrata in campo di Njie e Vlasic al posto di Linetty e Sanabria, è ancora una volta super Milinkovic-Savic su Olivera, mentre vengono ammoniti anche Ricci e Anguissa.

Spazio a Spinazzola, Karamoh, Sosa, David Neres, Simeone e Folorunsho al posto di Lukaku, Anguissa, Politano, Vojvoda, Masina e Kvaratskhelia in un finale in cui Milinkovic-Savic fa il fenomeno su Simeone.

Highlights e Video Gol di Torino-Napoli 0-1:

Tabellino di Torino-Napoli 0-1

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina (31′ st Sosa); Pedersen (1′ st Lazaro), Ricci, Linetty (19′ st Vlasic), Gineitis, Vojvoda (31′ st Karamoh); Sanabria (19′ st Njie), Adams

A disposizione: Paleari, Donnarumma A., Maripan, Dembélé, Tameze, Balcot

Allenatore: Vanoli



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa (42′ st Folorunsho), Lobotka; McTominay, Politano (30′ st Spinazzola), Kvaratskhelia (35′ st Neres); Lukaku (42′ st Simeone)

A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Raspadori

Allenatore: Conte



Arbitro: Fabbri

Marcatori: 31′ McTominay (N)

Ammoniti: Walukiewicz, Pedersen, Coco (T), Anguissa (N)

Espulsi: –

