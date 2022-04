Video Gol Highlights Torino-Milan 0-0: sintesi 10-04-2022

Video Gol e Highlights Torino-Milan 0-0: pareggio amaro per i rossoneri, ancora asfittici in avanti. Vanno cambiate le modalità di attaccare, se non addirittura il modulo.

Poche occasioni da ambo le parti, due difese eccellenti con Bremer che spicca e poche idee per battere Berisha. Questa è stata Torino-Milan.

Il Milan è sempre primo con 68 punti, ma l’Inter è a -2. Non è sufficiente, per consolarsi, il punto preso al Napoli.

La Sintesi di Torino-Milan 0-0

Agonisticamente intenso, ma con poche emozioni, il primo tempo della sfida tra granata e rossoneri vede la capolista affannarsi in avanti senza costrutto e rischiare qualcosa dietro, tanto che si ritrova i due centrali ammoniti.

Le occasioni, una per parte, sono un tiro di Calabria respinto da Berisha al 24° e una bellissima azione fatta di tocchi di prima e conclusa da Ricci con un tiro sull’esterno della rete al 33°. Tutto qui.

Dominano, infine, le apprensioni da parte degli ospiti e la perfezione difensiva da parte dei padroni di casa; non ci sono soste e così la prima frazione finisce senza recupero.

La situazione non si sblocca neanche nella ripresa. E’ il Torino ad avere la prima grande occasione con Vojvoda, che al 49° cerca l’incrocio con il tiro a giro trovando il grande intervento di Maignan.

I tentativi del Milan sono sterili, seppur ben confezionati, e non producono tiri in porta pericolosi; pericolosissimo, invece, è un pallone stoppato da Belotti in area e sul quale Tomori è strepitoso in chiusura salvando i rossoneri al 65°.

Gli ospiti soffrono parecchio le iniziative degli uomini di Juric, ma riescono a creare un improvviso pericolo con Tonali, che al 74° conclude di potenza trovando la pronta reazione di Berisha. Subito dopo Belotti parte dalla sinistra e va al tiro cogliendo solo l’esterno della rete.

Entra Pellegri al posto di Belotti e all’84° l’ex rossonero ha una grossa occasione, un’azione personale in cui beffa Kalulu terminata con un tiro parato in due tempi da Maignan.

Nei minuti finali, più esattamente nel terzo dei cinque di recupero concessi, i rossoneri sfiorano per l’ultima volta la rete con Messias, che viene ripreso in tempo da un eccelso Bremer proprio poco prima che tiri. E’ l’ultima emozione di una bella partita.

Highlights e Video Gol di Torino-Milan 0-0

Il Tabellino di Torino-Milan 0-0

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima (64′ Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (64′ Ola Aina), Lukic, Ricci, Vojvoda (84′ Buongiorno); Pobega (84′ Seck), Brekalo; Belotti (76′ Pellegri). Allenatore: Juric

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori (87′ Gabbia), Hernandez; Kessié, Tonali (82′ Krunic); Saelemaekers, Diaz (55′ Messias), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Lukic, Tomori, Pobega, Kalulu,