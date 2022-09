Video Gol Highlights Torino-Lecce 1-0: Sintesi 5-9-2022

Video Gol Highlights Torino-Lecce 1-0: vincono i granata con un gol di Vlasic. Annullato il raddoppio a Pellegri.

Torino-Lecce 1-0, la squadra di Juric trascinata da un gol di Vlasic.

I granata raccolgono la terza vittoria in cinque gare, e salgono a quota 10 punti, attestandosi nelle zone nobili della classifica.

Decide la gara, come scritto in apertura, un gol di Vlasic su assist di Vojvoda. Nella ripresa, annullato un gol a Pellegri.

Il Lecce fa davvero troppo poco per pareggiarla, e subisce la terza sconfitta stagionale.

La sintesi di Torino-Lecce 1-0

Ottimi ritmi nell’inizio gara: Ilkhan ci prova con un destro dal limite, e impegna Falcone in due tempi.

Ancora il “Toro”, con un’azione personale di Pellegri, che entra in area e scarica il sinistro respinto da Falcone.

Bistrovic si rende pericoloso da calcio piazzato: Creesay si avventa sulla respinta di Milinkovic, ma viene anticipato.

Ancora Lecce con Banda: l’esterno rientra sul destro, ma trova Milinkovic pronto ad intervenire.

Il Torino si riaffaccia in attacco con Lazaro: l’ex Inter mette un pallone in mezzo, servendo Radonjic. Falcone blocca senza patemi.

Il Lecce si fa vedere su azione d’angolo, con un colpo di testa di Tuia parato facile da Milinkovic. Il Torino, però, guadagna metri: ci prova ancora Ilkhan, dalla distanza, ma mette alto.

I granata passano in vantaggio con Vlasic: lancio lungo di Vojvoda per il trequartista, che batte Falcone col mancino.

Il Lecce sostituisce Di Francesco per Oudin nella ripresa: proprio il neoentrato, servito da Creesay, ci prova sul secondo palo. Rodriguez lo anticipa.

Risponde il Torino con Lazaro che, servito da Vlasic, prova la via del gol col sinistro. Pallone al lato.

Ancora Torino con un cross di Vojvoda per Pellegri, che non riesce a battere a rete. L’ex Milan, lanciato in profondità, troverebbe anche il gol del raddoppio, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Il Lecce non riesce a rendersi abbastanza pericoloso, nel finale, per trovare il pareggio. Tre punti che consentono al sesto posto, quota 10 punti, uno in più dei “cugini” della Juventus.

Highlights e video gol di Torino-Lecce 1-0

Il tabellino di Torino-Lecce 1-0

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs (Buongiorno 65′), Rodriguez; Lazaro (Aina 81′), Lukic, Ilkhan (Linetty 64′), Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri (Sanabria 81′).

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Sanabria, Adopo, Seck, Aina, Garbett, Linetty.

Allenatore: Juric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (Rodriguez 74′), Hjulmand, Gonzalez (Askildsen 84′); Di Francesco, Ceesay (Colombo 65′), Banda.

A disposizione: Bleve, Samooja, Pongracic, Askildsen, Colombo, Helgason, Listkowski, Oudin, Blin Lemmens, Umtiti, Pezzella, Rodriguez.

Marcatori: 40′ Vlasic (T)

Allenatore: Baroni

Arbitro:

Ammoniti: Ilkhan (T), Hjulmand (L), Schuurs (T)