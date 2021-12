Video Gol Highlights Torino-Hellas Verona 1-0: Sintesi 19-12-2021

Video Gol e Highlights Torino-Hellas Verona 1-0, 18° Giornata Serie A: segna Pobega

Il Torino batte di misura l’Hellas Verona allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i granata, che collezionano il quarto risultato utile consecutivo, mentre gli scaligeri perdono la seconda partita consecutiva.

Sintesi di Torino-Hellas Verona 1-0

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. C’è grandissima aggressività nel pressing da parte di entrambe le squadre, che giocano a specchio e lottano su ogni pallone come se fosse l’ultimo, preferendo le verticalizzazioni veloci alla geometria ragionata.

Dopo un paio di errori nel tentativo fallito di tap-in da parte di Praet, al 26′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Pobega, su assist fortunato di Sanabria sul calcio piazzato di Rodriguez ed espulsione di Magnani con l’intervento del VAR per fallo da ultimo uomo sul paraguayano.

L’inferiorità numerica e la rete subita si fanno sentire per gli ospiti, che accusano il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia dei padroni di casa, bravi a gestire il momento dominando in campo e abbassando i ritmi di gioco.

Calano sensibilmente i ritmi di partita nel secondo tempo, visto che le due squadre si mostrano stanche e non sembrano avere la forza di rischiare la giocata.

Gli ospiti sfiorano il gol del pareggio con Sutalo su sviluppi di un calcio piazzato, ma senza trovare la porta, così come nel finale Bessa, mentre Milinkovic-Savic è attento su Tameze.

Highlights e Video Gol di Torino-Hellas Verona 1-0:

Tabellino di Torino-Hellas Verona 1-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji 6,5 (10′ st Zima), Bremer, Rodriguez 6 (34′ st Buongiorno); Singo 6 (34′ st Aina), Lukic, Pobega 7 (34′ st Mandragora), Vojvoda; Praet 5,5 (17′ st Brekalo), Pjaca; Sanabria.

Allenatore: Juric



Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani 4, Ceccherini; Faraoni, Veloso 6 (27′ st Bessa), Ilic 6 (41′ st Hongla), Lazovic; Lasagna 5,5 (29′ Sutalo (41′ st Cancellieri)), Caprari 6 (29′ Tameze); Simeone.

Allenatore: Tudor



Arbitro: Fabbri

Marcatori: 26′ Pobega (T)

Ammoniti: Ceccherini (V), Simeone (V), Buongiorno (T)

Espulsi: Magnani (V)

