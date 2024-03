Video Gol Highlights Torino-Fiorentina 0-0: Sintesi 02-03-2024

Il cuore Toro ferma la Fiorentina. Primo tempo dominato dalla squadra di Juric che era anche passata in vantaggio con la rete di Zapata, giustamente annullata dal VAR e poi condizionato dall’espulsione di Ricci per somma di ammonizione.

La Fiorentina di Italiano che dopo più di 150 partite ha riproposto la stessa formazione non ha sfruttato la superiorità numerica ed esce con un solo punto dalla trasferta di Torino.

Con questo pareggio il Torino si porta a 37 punti. La Fiorentina invece sale a 42 punti, ma vede allontanarsi la Roma che ha dilagato a Monza.

Sintesi Torino-Fiorentina 0-0

Primo tempo

La partita tra Torino e Fiorentina, propone il ritorno allo Stadio Olimpico Grande Torino di Andrea Belotti. Fischi per l’ex capitano del Torino. Ormai è diventata una consuetudine alla lettura dei nomi delle formazioni. Il gallo è stato sommerso da fischi, per un amore finito male, senza spiegazioni e saluti doverosi sotto la curva che lo ha sempre sostenuto e acclamato.

Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Marchetti, alla 29ª presenza in Serie A, il Torino perde Ilic per infortunio, sostituito da Ricci.

La prima grande occasione capita al Torino al 18′. Progressione di Zapata sulla fascia che semina Arthur, dopo una sterzata in area il suo tiro esce alto sopra la traversa.

Il Torino ci crede e prova a fare la partita. Al 20′ Vlasic impegna Terracciano che si rifugia in corner, per poi sfiorare il vantaggio con Sanabria che da due passi dalla porta sbaglia la conclusione, con la palla che esce di poco sulla sinistra a portiere battuto.

La Fiorentina cerca di manovrare per abbassare i ritmi forsennati che impone il Torino, soprattutto con Bellanova che domina sulla fascia destra.

Al 39′ il Torino passa in vantaggio con Zapata che si era liberato con una spinta dal contendente. Il titubante Marchetti vicinissimo all’azione, dopo essere richiamato al VAR, giustamente annulla la rete.

Nei minuti di recupero l’episodio chiave della partita. Per proteste, dopo aver subito un fallo Ricci viene espulso, per doppia ammonizione. I fischi se prima erano tutti per Belotti, ora sono rivolti all’arbitro Marchetti, in totale confusione.

Primo tempo finisce in parità, con il Torino che ha provato a segnare e la Fiorentina che si è limitata a difendersi con ordine e serenità, senza tirare in porta. Torino che giocherà la ripresa in 10 per l’espulsione rimediata da Ricci.

Secondo tempo

Con la superiorità numerica, la Fiorentina prende coraggio e controlla la partita, subendo però le ripartenze fulminee del Torino. Un contropiede gestito da Gineitis, subentrato a Sanabria, Bellanova sfiora il vantaggio granata, impegnando Terracciano che si rifugia in corner.

La Fiorentina è in totale controllo e al 60′ sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Buonaventura che impegna l’estremo portiere del Torino, fin qui spettatore della partita.

Cala il ritmo e di conseguenza anche le occasioni. Nel finale la Fiorentina ci prova con Nico Gonzales, parata plastica di Milinkovic-Savic,

Finale incandescente, ammonito Italiano, espulso Juric per un brutto gesto nei confronti del tecnico della Fiorentina.

La partita si conclude con un pareggio a reti bianche. Tante emozioni nel primo tempo, poche nella ripresa. Il Torino ferma la corsa della Fiorentina. Un punto che alla fine che sta stretto alla squadra di Juric per quello che ha dimostrato in parità numerica. La Fiorentina può recriminare solo se stessa, non avendo sfruttato l’uomo in più.

Highlights e Video Gol di Torino-Fiorentina 0-0:

Tabellino Torino-Fiorentina 0-0:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty (st 41′ Sazonov), Ilic (pt 9′ Ricci), Masina; Vlasic; Sanabria (st 1′ Gineitis), Zapata (st 39′ Pellegri). A disp. Gemello, Popa, Kabic, Lazaro, Okereke, Savva. All. Juric.

FIORENTINA(4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri (8′ Mandragora), Biraghi; Arthur(st 1′ Lopez), Bonaventura (st 40′ Nzola); Nico Gonzalez, Beltran (st 1′ Barak), Sottil (st 24′ Ikonè); Belotti. A disp. Martinelli, Parisi, Comuzzo, Faraoni, Dodo, Infantino, Castrovilli, Duncan, Kouamé, . All. Italiano.

AMMONITI: pt 7′ Ranieri (F), pt 41′ Biraghi (F), pt 50′ Ricci (T), st 38′ Barak (F)

ESPULSI: pt 52′ Ricci (T)

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Dei Giudici-Baroni. IV Uomo: Marinelli. Var: Sozza. Avar: Di Paolo.