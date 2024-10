Video Gol Highlights Torino-Como 1-0: sintesi 25-10-2024

Il Risultato di Torino-Como 1-0, 9° giornata Serie A: dopo tre sconfitte di fila, i granata tornano al successo contro i lombardi, volitivi e ben messi in campo, ma puniti da un errore difensivo.

Njie sigla il suo primo, fondamentale, gol in carriera poco dopo il suo ingresso in campo.

Il Torino va a 14 punti e sale al 6° posto, mentr il Como resta 14° con 9 punti.

La Sintesi di Torino-Como 1-0

E’ una prima frazione piuttosto noiosa quella tra piemontesi e lombardi, tatticamente ben giocata eppure priva di emozioni eccetto due circostanze: al 24° Fadera ruba palla a Coco al limite dell’area e tira trovando la grande parata di Milinkovic-Savic, mentre al 40° Adams, lanciato da Walukiewicz, si invola verso la porta comasca e batte Audero, ma la rete è annullata per netto offside della punta scozzese.

Questo non è un riassunto, ma proprio il primo tempo sviscerato in ogni suo aspetto. Viene prolungato di un solo minuto e alla fine va in archivio.

Il primo quarto d’ora della ripresa è di marca interamente granata e le occasioni clamorose sono almeno due: al 54° Sanabria, appostato praticamente sulla linea di porta, viene anticipato da Goldaniga pochi secondi prima di riuscire a toccare il pallone mettendolo in rete e al 57° un colpo di testa di Lazaro da pochi metri viene respinto da Audero con un prodigioso colpo di reni.

Anche Milinkovic-Savic è decisivo e al 61° sventa un tiro di prima intenzione di Strefezza per ripetersi dopo dieci minuti respingendo sulla traversa un bolide da lontano di Nico Paz.

Al 75° un errore difensivo degli ospiti regala il vantaggio ai padroni di casa: Braunoder di testa cerca un retropassaggio ad Audero, ma ne vien fuori un assist per il nuovo entrato Njie, che supera il portiere e sigla la sua prima rete da professionista.

Malgrado i cambi successivi al gol e lo spostamento del baricentro, il Como non riesce più a creare occasioni per ristabilire l’equilibrio e così gli ultimi venti minuti di partita, quindici più cinque di recupero, trascorrono infruttuosi e privi di ulteriori emozioni.

Highlights e Video Gol di Torino-Como 1-0

Il Tabellino di Torino-Como 1-0

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Masina (95′ Dembele), Coco, Maripan; Walukiewicz (46′ Vojvoda), Vlasic (72′ Tameze), Linetty (65′ Njie), Ricci, Lazaro; Sanabria (65′ Gineitis), Adams. Allenatore: Vanoli

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (83′ Belotti); Sergi Roberto (37′ Braunoder), Perrone; Strefezza (74′ Da Cunha), Nico Paz (83′ Mazzitelli), Fadera (82′ Jasim); Cutrone. Allenatore: Fabregas

Marcatori: 75′ Njie

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Strefezza, Masina, Linetty, Goldaniga, Vojvoda e Nico Paz

