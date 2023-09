Video Gol Highlights Sporting Braga-Napoli 1-2: Sintesi 20-9-2023

Video Gol e Highlights Sporting Braga-Napoli 1-2, 1° Giornata Gruppo C Champions League: segnano Di Lorenzo e Bruma, decisiva l’autorete di Niakate

Il Napoli batte lo Sporting Braga all’Estadio Municipal di Braga nella prima giornata del Gruppo C della fase a gironi di Champions League.

Esordio positivo per i partenopei, che pure hanno sofferto tantissimo, ma riescono a rialzare la testa dopo due partite.

Sintesi di Sporting Braga-Napoli 1-2

Da una parte, Arthur Jorge schiera Gomez, Fonte, Niakate e Borja in difesa a protezione di Magalhaes a porta, in mediana ci sono Al Musrati, Horta e Carvalho, mentre in attacco Djalo e Bruma giocano ai lati di Ruiz.

Dall’altra, invece, Rudi Garçia è orfano di Demme e Gollini, ma ritrova i titolari in difesa con Rrahmani e Olivera al fianco di Juan Jesus e Di Lorenzo davanti a Meret, si affida ai soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo e rilancia Politano in attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi, ma le due squadre non si studiano troppo e, anzi, sono bravissime a sfruttare gli spazi concessi dando vita a continui capovolgimenti di fronte.

Sono tantissime le occasioni create da una parte e dall’altra, tra la traversa di Osimhen, le super parate di Megalhaes, il palo di Di Lorenzo e i tentativi pericolosi con Djalo e Ruiz, mentre vengono ammoniti Anguissa e Osimhen e si fa male Rrahmani, sostituito da Ostigard.

A segnare è Di Lorenzo, che sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio al 46′ minuto con un bellissimo sinistro al volo in area di rigore sfruttando la sponda di Osimhen sugli sviluppi di un calcio piazzato.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1704596431187652706?s=20

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo più di marca dei padroni di casa, visto che gli ospiti provano soprattutto a gestire il possesso palla.

Dopo i tentativi di Anguissa e Osimhen, in mezzo i gialli di Fonte e Politano, inizia l’assalto dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con Horta, poco prima dell’ammonizione di Borja.

Entrano Elmas, Raspadori, subito ammonito, e Zalazar al posto di Kvaratskhelia, Raspadori e Carvalho e, dopo la clamorosa occasione di Zielinski, anche Banza sostituisce Djalo.

Al 84′ minuto i padroni di casa riescono a pareggiare con Bruma su assist perfetto di Zalazar, che anticipa i cambi di Marin e Pizzi al posto di Borja e Ruiz.

Però, al 88′ minuto gli ospiti tornano in vantaggio grazie alla clamorosa autorete di Niakate sul cross teso di Zielinski.

Nel finale Natan e Simeone subentrano a Zielinski e Osimhen, Horta si divora il pareggio con il sinistro e il palo ferma Pizzi.

Highlights e Video Gol di Sporting Braga-Napoli 1-2:

Tabellino di Sporting Braga-Napoli 1-2

Marcatori: 46′ p.t. Di Lorenzo (N), 39′ s.t. Bruma (B), 43′ s.t. aut. Niakaté (B).

Assist: 39′ s.t. Ricardo Horta (B).

SPORTING BRAGA (4-3-3): Matheus; Victor Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja (40′ s.t. Marin); Vitor Carvalho (22′ s.t. Zalazar), Ricardo Horta, Al Musrati; Djaló (32′ s.t. Banza), Abel Ruiz (40′ s.t. Pizzi), Bruma. All. Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13′ p.t. Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (45′ s.t. Natan); Politano (21′ s.t. Raspadori), Osimhen (45′ s.t. Simeone), Kvaratskhelia (21′ s.t. Elmas). All. Garcia.

Arbitro: Gözübüyük (Olanda).

Ammoniti: 19′ p.t. Anguissa (N), 41′ p.t. Osimhen (N), 45′ p.t. Djaló (B), 10′ s.t. José Fonte (B), 11′ s.t. Politano (N), 21′ s.t. Borja (B), 34′ s.t. Raspadori (N), 41′ s.t. Olivera (N), 48′ s.t. Juan Jesus (N).

Espulsi: –