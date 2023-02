Video Gol Highlights Sporting Braga-Fiorentina 0-4: Sintesi 16-2-2023

Video Gol e Highlights Sporting Braga-Fiorentina 0-4, Andata Spareggi Conference League: doppiette per Jovic e Cabral

La Fiorentina distrugge lo Sporting Braga all’Estadio Municipal di Braga nella sfida d’andata degli spareggi di Conference League.

E’ una vittoria fondamentale per i viola, che si portano in vantaggio nella doppia sfida e, di fatto, ipotecano la qualificazione agli ottavi di finale.

Sintesi di Sporting Braga-Fiorentina 0-4

Out Gorby per Artur Jorge, che schiera Gomez, Niakate, Tormena e Sequeira a protezione di Matheus Magalhaes a porta, in mediana ci sono Al Musrati e Racic, mentre il tridente dei trequartista è costituito dai due Horta, Madeiros e Ruiz.

Assenti Brekalo e Sottil per Vincenzo Italiano, che gioca con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, in mediana viene scelto Mandragora con Bonaventura e Amrabat, mentre in attacco Saponara e Gonzalez agiscono ai lati di Jovic.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza.

Sembra indiavolato Jovic, che impegna più volte il portiere, mentre Mandragora è impreciso e Terracciano compie un vero e proprio miracolo su Niakate, con Ruiz clamorosamente poco cinico qualche minuto più tardi.

Proprio quando la prima frazione di gioco sembra spegnersi, al 46′ minuto gli ospiti riescono a sbloccare il risultato con Jovic, che trova il gol del vantaggio su cross perfetto di Biraghi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bruma al posto di Madeiros, mentre viene ammonito Venuti e al 55′ minuto addirittura espulso, con cartellino rosso grazie all’on field review per l’arbitro, richiamato dal VAR, Tormena per fallo su Jovic.

Entra Oliveira per Racic, ma gli ospiti approfittano subito della superiorità numerica raddoppiando al 60′ minuto, ancora Jovic, che si regala una bellissima doppietta, questa volta su assist di Saponara, lanciato da Amrabat.

🔝 Jović = top scorer in the #UECL with 6 goals! 😍 pic.twitter.com/ARa8f4qNPW — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023

Girandola di cambi: dentro Banza, Djalo, Dodò, Castro, Cabral, fuori Ruiz, Horta, Venuti, Al Musrati, Jovic.

Dopo un tentativo di Banza, al 79′ minuto gli ospiti si regalano il tris con una meravigliosa giocata di Cabral.

Four goals for Arthur Cabral in the #UECL this season 👏 pic.twitter.com/ZFCDmV59zw — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023

Il terzo gol taglia definitivamente le gambe ai padroni di casa e c’è spazio nel finale anche per Kouame, Ikone, cartellini gialli per entrambi, e Barak, che subentrano per Gonzalez, Saponara e Mandragora, prima della doppietta di Cabral al 90′ minuto, che cala il poker.

Highlights e Video Gol di Sporting Braga-Fiorentina 0-4:

Tabellino di Sporting Braga-Fiorentina 0-4

SPORTING BRAGA (4-3-3): Matheus; Victor Gomez, Niakate, Tormena, Nuno Sequeira; André Horta, Racic, Ali Musrati; Medeiros (45′ Bruma), Ricardo Horta, Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Ambrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna).

GOL: 45’+1′, 60′ Jovic,

ASSIST: Biraghi

AMMONITI: 50′ Venuti per intervento irregolare,

NOTE: 54′ espulsione di Tormena.