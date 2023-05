Video Gol Highlights Spezia-Torino 0-4: Sintesi 27-5-2023

Video Gol e Highlights Spezia-Torino 0-4, 37° Giornata Serie A: autorete di Wisniewski, segnano anche Karamoh, Ricci e Ilic

Il Torino batte lo Spezia allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel primo anticipo del sabato della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno.

Pesantissima sconfitta per i liguri, che arrivavano da due risultati utili consecutivi e domani potrebbero essere superati in classifica, mentre quinto risultato utile consecutivo per i granata.

Sintesi di Spezia-Torino 0-4

Out Holm, Moutinho e Zovko per Leonardo Semplici, che schiera Ampadu, Wisniewski e Nikolaou in difesa a protezione di Dragowski, a centrocampo torna Amian con Esposito, Ekdal, Bourabia e Reca, in attacco giocano Gyasi e Nzola.

Assente il solo Radonjic per Ivan Juric, che punta sul tridente d’attacco costituito da Vlasic, Sanabria e Miranchuk, in difesa ci sono i soliti Schuurs, Buongiorno e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic, a centrocampo giocano Singo, Ilic, Ricci e Vojvoda.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti sono ben messi in campo e non lesinano le ripartenze.

Dopo un giallo a Ekdal e la traversa colpita da Miranchuk, al 24′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Singo, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato e con una deviazione decisiva di Wisniewski.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, non riescono più a fare girare la palla con la stessa qualità di prima e gli ospiti gestiscono con maestria ogni fase del gioco.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Agudelo e Zurkowski al posto di Ekdal e Bourabia, ma non cambia il copione della partita, visto che gli ospiti continuano a dominare.

Dopo il palo di Vojvoda, ecco un super Milinkovic-Savic sul colpo di testa di Nikolaou, mentre Verde è impreciso pochissimi minuti dopo essere subentrato a Ampadu, con Djidji a prendere il posto di Schuurs.

Al 72′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Ricci, al termine di una bellissima azione corale di Sanabria e Vlasic.

Viene ammonito Nzola, ma al 76′ minuto gli ospiti calano il tris con Ilic su altro assist di giornata di un imprendibile Vlasic.

Entra Bastoni per Gyasi, all’86′ minuto viene annullata la rete di Nzola per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR e nel finale Linetty, Aina e Karamoh subentrano a Ilic, Singo e Miranchuk, prima del poker degi ospiti firmato al 96′ minuto da Karamoh.

Tabellino di Spezia-Torino 0-4

SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Wisniewski, Ampadu (20’ st Verde), Nikolaou, Amian, Bourabia (1’ st Zurkowski), Esposito, Ekdal (1’ st Agudelo), Reca, Gyasi (35’ st Bastoni), Nzola. All. Semplici.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs (22’ st Djidji), Buongiorno, Rodriguez, Singo (41’ st Aina), Ricci, Ilic (41’ st Linetti), Vojvoda, Miranchuk (41’ st Karamoh), Vlasic, Sanabria. All. Juric





Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata (Na).



Marcatore: 24’ Singo (T), 27’ st Ricci (T), 31’ st Ilic (T), 50’ st Karamoh (T)



Ammoniti: 11’ Ekdal (S), 16’ Ilic (T), 23’ st Semplici (S), 30’ st Nzola (S),

