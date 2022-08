Video Gol Highlights Spezia-Sassuolo 2-2: Sintesi 27-8-2022

Video Gol Highlights Spezia-Sassuolo 2-2: pareggio in Liguria. Al gol di Frattesi rispondono Bastoni e Nzola, su rigore. La riacciuffa Piamonti.

Spezia-Sassuolo 2-2: bel pareggio al “Picco”.

Ospiti in vantaggio, a metà del primo tempo, con un colpo di testa di Frattesi. Spezia che replica subito, con un gran sinistro di Bastoni.

Nel recupero, Nzola la ribalta calciando dal dischetto. I neroverdi riequilibrano le sorti, pareggiando a inizio ripresa, e

La sintesi di Spezia-Sassuolo 2-2

Inizia attaccando il Sassuolo: Kyriakopoulos mette in mezzo per Pinamonti. La girata dell’attaccante è preda di Dragowski.

Risponde lo Spezia con una sponda di Bastoni per Nzola: il tiro dell’attaccante è alto. Berardi serve Frattesi in area. Dragowski è bravo ad anticipare.

Lo Spezia prova a creare occasioni, ma è spesso impreciso. Il Sassuolo si limita ad una conclusione di Henrique, centrale, tra le braccia di Dragowski.

Ci prova anche Kyriakopoulos, con un tiro a giro che impegna il portiere polacco.

Partita che si accende in pochi minuti: proprio Kyriakopoulos confeziona l’assist per Frattesi, che di testa mette dentro.

Risponde immediatamente lo Spezia con Bastoni: cross di Reca, sponda di Erlic per la mezzala che di sinistro si coordina e mette dentro.

⏱ |30’



⚽️ GOOOOOOOOOOOOL!



Pareggia lo Spezia con il tiro dal limite di Simone Bastoni!!!! #SpeziaSassuolo 1-1 pic.twitter.com/D6zO8fHxEH — Spezia Calcio (@acspezia) August 27, 2022

Spezia avanti nel finale con un rigore di Nzola: Ferrari atterra Hristov con una gomitata, e richiama l’attenzione dell’arbitro che lo ammonisce. Dal dischetto si presenta Nzola, che non lascia scampo a Dragowski.

⏱ |45’+3’



⚽️ GOOOOOOOOOOL!



Nzola non sbaglia dal dischetto!!!

Spezia in vantaggio!!! #SpeziaSassuolo 2-1 pic.twitter.com/81vAZvdBbK — Spezia Calcio (@acspezia) August 27, 2022

Il Sassuolo pareggia, a inizio ripresa, con Pinamonti: lancio di Toljan per l’attaccante, che approfitta di uno svarione di Dragowski per insaccare la palla.

Le due squadre si affrontano a viso aperto: Frattesi prova ad accentrarsi e spara un mancino, tra le braccia di Dragowski.

Anche lo Spezia si fa vedere, con una conclusione di Gyasi: Consigli è attento.

Lo Spezia rimane in dieci, negli ultimi minuti, per via dell’espulsione di Ekdal, punito con un secondo giallo.

Il Sassuolo prova a spingere, sfruttando la superiorità numerica: Rogerio mette in mezzo per Thorstvedt, il cui colpo di testa è alto sulla traversa.

Ancora Sassuolo con Henrique: tiro a botta sicura della mezzala che trova l’opposizione di Dragowski. Ancora i neroverdi a sfiorare il gol con Defrel, servito a poca distanza dalla porta da Thorstvedt, para Dragowski.

Gli sforzi del Sassuolo non vengono premiati: pareggio al “Picco” dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto.

Highlights e Video gol di Spezia-Sassuolo 2-2

Il tabellino di Spezia-Sassuolo 2-2

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov (Caldara 46′), Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia (Ekdal 66′), Bastoni, Agudelo (Verde 66′), Reca; Strelec (Kovalenko 58′), Nzola.

A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Capradossi, Holm, Ekdal, Verde, Hristov, Podgoreanu, Kornvig, Ellertsson, Maldini, Sala

Allenatore: Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (Thorstvedt 69′), Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti (Defrel 77′), Kyriakopoulos.

A disposizione: Pegolo, Russo, Tressoldi, Marchizza, Ayhan, Obiang, M.Henrique, Ceide, D’Andrea, Alvarez, Harroui, Defrel, Thorstvedt.

Allenatore: Dionisi

Marcatori: 26′ Frattesi (Sa), 30′ Bastoni (Sp), 45+3′ Nzola (rigore, Sp), 49′ Pinamonti (Sa)

Ammoniti: Ferrari (Sa), Ekdal (Sp)

Espulsi: Ekdal (doppia ammonizione, Sa)