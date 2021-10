Video Gol Highlights Spezia-Salernitana 2-1: Sintesi 16-10-2021

Video Gol e Highlights Spezia-Salernitana 2-1, 8° Giornata Serie A: la sblocca Simy, ma rimontano Strelec e Kovalenko

Lo Spezia batte in rimonta la Salernitana allo Stadio Armando Picco di La Spezia nel primo anticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A.

Vittoria fondamentale per i liguri in vista della lotta per la salvezza in uno scontro diretto difficilissimo, visto che affrontato in piena emergenza infortuni.

I bianconeri conquistano i tre punti dopo tre sconfitte consecutive, mentre i campani si fermano dopo la prima gioia di due settimane fa.

Sintesi di Spezia-Salernitana 2-1

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti sono compatti dietro la linea della palla e preferiscono ribaltare l’azione colpendo in contropiede.

Il più pericoloso è Salcedo, che ci prova diverse volte fino a quando non viene fermato dalla traversa, mentre Provedel deve fare gli straordinari su Simy.

Nel finale, quando ormai sembra spegnersi la prima frazione di gioco sull’equilibrio totale, al 40′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con Simy, servito da una sponda di Obi, che con una giocata fantastica supera il portiere e insacca in porta.

Nel secondo tempo i padroni di casa entrano in campo con grandissima rabbia ed orgoglio, reagendo subito allo svantaggio della prima frazione di gioco.

Infatti, al 51′ minuto è Strelec a trovare il gol del pareggio su assist di Kovalenko, che sarà il migliore della partita.

Gli ospiti, di fatto, scompaiono completamente dal campo, non riescono più ad uscire dalla propria metà campo e soffrono terribilmente la maggior qualità degli avversari, che iniziano un vero e proprio monologo, subito diventato un grande assalto alla porta di Belec.

Il portiere avversario è in grande giornata, alza la saracinesca su Nzola, Salcedo e Maggiore compiendo dei veri e propri miracoli.

Al 76′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con un superlativo Kovalenko, che fa partire un destro a giro imparabile per il portiere.

Il secondo gol subito taglia le gambe agli ospiti, che non hanno la forza di reagire e vanno in completa balia degli avversari, bravi ad addormentare il gioco e gestire il risultato nei minuti finali, quando Provedel deve salvare il risultato su Gondo.

Highlights e Video Gol di Spezia-Salernitana 2-1:

Tabellino di Spezia-Salernitana 2-1

Spezia (4-2-3-1): Provedel 6,5; Ferrer 6, Hristov 6,5, Nikolau 6, Gyasi 6,5; Maggiore 6,5, Kovalenko 7; Strelec 6,5 (23′ st Manaj 6), Salcedo 6,5 (29′ st Podgoreanu 6,5), Antiste 5,5; Nzola 5 (23′ st Verde 6).

Allenatore: Thiago Motta 6,5



Salernitana (4-3-1-2): Belec 7; Gyomber 6 (20′ Kechrida 6,5), Strandberg 6,5, Gagliolo 5,5, Ranieri 5,5 (39′ st Zortea); M. Coulibaly 5,5 (39′ st Vergani), Di Tacchio 5,5, Kastanos 5,5 (23′ st Schiavone); Obi 7; Djuric 5 (23′ st Gondo), Simy 6,5.

Allenatore: Castori 5,5



Arbitro: Massa

Marcatori: 39′ Simy (Sa), 6′ st Strelec (Sp), 31′ st Kovalenko (Sp)

Ammoniti: Di Tacchio (Sa), Coulibaly (Sa), Gyasi (Sp), Ranieri (Sa), Manaj (Sp)

Espulsi:

