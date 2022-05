Video Gol Highlights Spezia-Napoli 0-3: Sintesi 22-5-2022

Video Gol e Highlights Spezia-Napoli 0-3, 38° Giornata Serie A: segnano Politano, Zielinski e Demme

Il Napoli vince contro lo Spezia allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nell’anticipo mattutino della domenica della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo ed ultimo turno del girone di ritorno.

Si chiude nel miglior modo possibile il campionato dei partenopei, con un terzo posto con settantanove punti, quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro e la fine di un ciclo.

I liguri, invece, salutano il proprio pubblico con la salvezza raggiunta con anticipo di un turno, con trentasei punti in classifica.

Sintesi di Spezia-Napoli 0-3

Out Hristov, Sena, Colley, Bastoni, Gyasi per Thiago Motta, che schiera la formazione praticamente titolare con Provedel a porta protetto da Ferrer, Amian, Erlic e Nikolaou in difesa, Kiwior e Maggiore in mediana, Antiste, Verde e Agudelo sulla trequarti alle spalle di Manaj unica punta.

Non ci sono Lozano e Ounas per Luciano Spalletti, che concede l’ultima da titolare a Ghoulam in difesa, con Zanoli, Koulibaly e Juan Jesus davanti a Meret, ripropone dal primo minuto Demme con Lobotka in mediana e si rivedono anche Elmas e Zielinski con Politano sulla trequarti alle spalle di Petagna unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. Il merito è della situazione delle due squadre, che permette loro di giocare a viso aperto, rinunciando a qualsiasi tatticismo e favorendo lo spettacolo e il divertimento.

Al 4′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un bellissimo sinistro da fuori area di Politano al termine di una bella azione corale.

💥️ 🔵⚪️ GOOOLLLL 🔵⚪️ 💥

Grande azione e conclusione di mancino sul secondo palo di @MPolitano16 ✨⚽️#SpeziaNapoli 0-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022

Dopo diversi minuti di sospensione per fumogeni in campo, al 26′ minuto gli ospiti raddoppiano con Zielinski, che approfitta di un errore degli avversari in fase di rilancio.

I padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo, sembrano sfiduciati e gli ospiti ne approfittano per spingere sull’acceleratore e rendersi pericolosi più volte con Elmas.

Al 36′ minuto arriva anche il tris di Demme al termine di un bello scambio con Petagna.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire, si riversano nella metà campo avversaria, pressano con maggiore aggressività e sfiorano più volte la rete con Verde e Erlic, sui quali è bravissimo Meret, mentre al 42′ minuto viene annullato il gol di Manaj, che viene anche ammonito, per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo caratterizzato da tante sostituzioni: dentro Zovko, Kovalenko, Insigne, Mertens, Osimhen, Nguiamba, Salcedo, Bertola, Anguissa, Marfella, escono Provedel, Antiste, Politano, Zielinski, Petagna, Maggiore, Agudelo, Erlic, Demme e Meret.

Vengono ammoniti Politano e Ghoulam, mentre nel finale ci provano Osimhen e Manaj, che colpisce anche una traversa.

Highlights e Video Gol di Spezia-Napoli 0-3:

Tabellino di Spezia-Napoli 0-3

Spezia (4-2-3-1): Provedel 6 (17′ st Zovko 6); Amian 6, Erlic 5,5 (35′ st Bertola sv), Nikolaou 5,5, Salva Ferrer 5; Maggiore 5,5 (27′ st Nguiamba 6), Kiwior 6; Antiste 5,5 (17′ st Kovalenko 6), Agudelo 6 (27′ st Salcedo 6), Verde 6; Manaj 5,5. A disp.: Sala, Bourabia, Sher, Nzola, Strelec, Podgoreanu. All.: Motta 5,5.



Napoli (4-2-3-1): Meret 6 (34′ st Marfella sv); Zanoli 6, Juan Jesus 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6; Demme 6,5 (35′ st Anguissa sv), Lobotka 6,5; Zielinski 6,5 (22′ Mertens 6), Elmas 6, Politano (22′ st Insigne 6); Petagna (22′ st Osimhen 6). A disp.: Ospina, Di Lorenzo, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Ruiz. All.: Spalletti.



Arbitro: Marchetti

Marcatori: 4′ Politano, 25′ Zielinski, 36′ Demme

Ammoniti: Manaj (S); Politano, Ghoulam (N)

Espulsi: nessuno