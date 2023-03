Video Gol Highlights Spezia-Inter 2-1: Sintesi 10-3-2023

Video Gol e Highlights Spezia-Inter 2-1, 26° Giornata Serie A: segnano Maldini, Lukaku e Nzola, Dragowski para un rigore a Lautaro Martinez

Lo Spezia batte l’Inter allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nell’anticipo del venerdì sera della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

Altra sconfitta per i nerazzurri, la seconda nelle ultime tre partite, che di fatto potrebbe annullare il piccolo passo in avanti fatto solo la scorsa settimana.

Clamorosa impresa dei liguri, che battono una big e con il terzo risultato utile consecutivo, ben cinque punti conquistati, si portano a quota ventiquattro punti in classifica.

Sintesi di Spezia-Inter 2-1

Out Bastoni, Holm, Joao Moutinho, Reca e Marchetti per Leonardo Semplici, che schiera Amian, Caldara, Ampadu e Nikolaou in difesa a protezione di Dragowski, torna Zurkowski in mediana con Bourabia e Agudelo, mentre in attacco giocano Gyasi, Nzola e Shomurodov.

Assenti Correa, Dalbert e Skriniar per Simone Inzaghi, che si affida a Handanovic a porta, D’Ambrosio in difesa con Acerbi e Bastoni, sorpresa Brozovic a centrocampo con Darmian, Barella, Mkhitaryan e Gosens, mentre in attacco Lukaku gioca in coppia con Lautaro Martinez.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa non si limitano a difendere con ordine e compattezza, visto che non lesinano a ripartire in contropiede.

Sale subito in cattedra Dragowski, che inizia una sfida personale contro Lautaro Martinez, al quale para anche un rigore al 14′ minuto fischiato dall’arbitro per fallo di Caldara, anche ammonito, così come Gyasi, su D’Ambrosio.

Non è l’unica parata del portiere contro l’argentino, visto che si replicherà un altro paio di volte con interventi decisivi, ma a sfiorare la rete del vantaggio è Agudelo, che viene fermato solo dalla traversa.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Maldini e Ekdal al posto di Shomurodov e Zurkowski e sembra cambiare qualcosa, visto che i padroni di casa sono molto più propositivi.

Al 55′ minuto i padroni di casa sbloccano clamorosamente il risultato trovando il gol del vantaggio con Maldini, al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Nzola sul lancio lungo di Dragowski.

Girandola di cambi: dentro Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Dzeko e Kovalenko, fuori Barella, Gosens, D’Ambrosio, Mkhitaryan e Agudelo.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo avversaria iniziando un vero e proprio assalto spinti da Calhanoglu, mentre viene ammonito Nikolaou.

Solo dopo l’entrata in campo di Carboni e Ferrer, che subentrano a Darmian e Gyasi, finalmente gli ospiti pareggiano al 84′ minuto con Lukaku, che questa volta trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo proprio di Ferrer su Dumfries.

Ma al 87′ minuto proprio Dumfries stende Kovalenko e Nzola riporta in vantaggio i padroni di casa realizzando la massima punizione dagli undici metri.

⏱️FT | Finale di 🔥 al Picco, 𝕚 𝕥𝕣𝕖 𝕡𝕦𝕟𝕥𝕚 𝕧𝕒𝕟𝕟𝕠 𝕒𝕝𝕝𝕠 𝕊𝕡𝕖𝕫𝕚𝕒 📍#SpeziaInter pic.twitter.com/C6I3DJ6z5e — Lega Serie A (@SerieA) March 10, 2023

Nel finale c’è tempo per l’entrata in campo di Wisniewski per Maldini

Highlights e Video Gol di Spezia-Inter 2-1:

Tabellino di Spezia-Inter 2-1

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Agudelo (67′ Kovalenko), Bourabia, Zurkowski (46′ Ekdal); Shomurodov (46′ Maldini – 89′ Wisniewski), Nzola, Gyasi (81′ Ferrer). All. Semplici.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (66′ Dumfries), Acerbi, Bastoni; Darmian (80′ Carboni), Barella (66′ Calhanoglu), Brozovic, Mkhitaryan (66′ Dzeko), Gosens (66′ Dimarco); Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Gol: 55′ Maldini (S), 84′ rig. Lukaku (I), 87′ rig. Nzola (S)

Assist: Nzola (S)

Ammoniti: Gyasi (S), Caldara (S), Nikolau (S)