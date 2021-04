Video Gol Highlights Spezia-Inter 1-1: Sintesi 21-4-2021

Video Gol e Highlights Spezia-Inter 1-1, 32° Giornata Serie A: la sblocca Farias su papera di Handanovic, pareggia Perisc che festeggia le 200 presenze in nerazzurro, un palo per Lautaro Martinez, al quale viene annullata una rete dopo quella a Lukaku, entrambe per fuorigioco

Solo un pareggio tra Spezia e Inter allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nella trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

Secondo pareggio consecutivo per i nerazzurri, che sembrano aver un po’ mollato dal punto di vista psicologico grazie al vantaggio importante su tutte le altre in classifica, mentre i liguri tornano a fare punti dopo la sconfitta di pochi giorni fa.

Sintesi di Spezia-Inter 1-1

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa provano a giocarsela con le proprie armi, risultando compatti in fase difensiva e propositivi in quella offensiva, mentre gli ospiti fanno girare la palla in maniera fin troppo lenta.

Al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una conclusione di Farias, che trova colpevole Handanovic, che si fa passare il pallone tra le braccia.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa la difesa dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con un tentativo di Barella.

Al 39′ minuto ci pensa Perisic a regalare il gol del pareggio agli ospiti, sfruttando al meglio la solita sgroppata e il solito assist vincente di Hakimi.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che si assiste ad un vero e proprio monologo degli ospiti e l’assembramento nell’area di rigore dei padroni di casa.

Sale subito in cattedra Provedel, che fa il fenomeno prima su Lautaro Martinez e poi su Lukaku, mentre il colpo di testa di Skriniar è troppo facile da parare nonostante la mischia vinta in area di rigore su sviluppi di un calcio piazzato di Sanchez.

Nell’assedio finale degli ospiti, il palo ferma Lautaro Martinez sul più bello, al 85′ minuto viene annullato il gol di Lukaku per posizione di fuorigioco di Hakimi sul lancio di Barella e al 87′ minuto anche la possibile rete di Lautaro Martinez, sempre per posizione irregolare.

Highlights e Video Gol di Spezia-Inter 1-1:

Tabellino di Spezia-Inter 1-1

Spezia (4-3-3): Provedel 7; Ferrer 5 (1′ st Vignali 6), Ismajli 6, Terzi 7, Marchizza 6 (34′ st Dell’Orco 6); Estevez 6,5, Ricci 5,5, Maggiore 6 (39′ st Leo Sena sv); Agudelo 5, Piccoli 5 (17′ st Galabinov 6), Farias 6,5 (34′ st Gyasi 6).

Allenatore: Italiano 6,5

Inter (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 6, De Vrij 6,5, Bastoni 6; Hakimi 6,5, Barella 6, Brozovic 6,5, Eriksen 6 (29′ st Sanchez 6), Perisic 6,5 (29′ st Young 6); Martinez 6,5, Lukaku 5,5.

Allenatore: Conte 6

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 12′ Farias (S), 39′ st Perisic (I)

Ammoniti: Marchizza (S), Ricci (S)

Espulsi:

