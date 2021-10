Video Gol Highlights Spezia-Genoa 1-1: Sintesi 26-10-2021

Video Gol e Highlights Spezia-Genoa 1-1, 10° Giornata Serie A: Criscito su rigore pareggia l’autorete di Sirigu su punizione di Colley

Solo un pareggio tra Spezia e Genoa allo Stadio Comunale Alberto Picco di La Spezia nel primo anticipo del martedì della decima giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione.

Solo un punto nel derby ligure per due squadre in difficoltà, che arrivavano da una sconfitta nel weekend.

Sintesi di Spezia-Genoa 1-1

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. C’è grande equilibrio in campo tra due squadre che hanno un po’ di paura e non vogliono sbilanciarsi, ma si fanno preferire sicuramente i padroni di casa con il possesso palla, mentre gli ospiti preferiscono sfruttare maggiormente i contropiedi.

Infatti, a rendersi davvero pericolosi sono più i padroni di casa, che spaventano gli avversari con Salcedo prima e Bastoni poi, ma senza trovare davvero la porta, così come la conclusione di Destro nel finale.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che sono sempre i padroni di casa a tenere in mano il pallino del gioco cercando di accelerare, mentre gli ospiti rimangono chiusi nella propria metà campo.

Dopo un tentativo di Destro, i padroni di casa ci provano con Gyasi, che prima colpisce il palo e poi si divora il tap-in vincente davvero da due passi dal portiere.

Al 66′ minuto finalmente i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con Colley direttamente da calcio di punizione, davvero sfortunato Sirigu, visto che il pallone colpisce il palo e carambola sulla sua schiena, risultando quindi autogol.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco, ma Caicedo è impreciso, mentre i padroni di casa non si limitano a gestire, visto che sfiorano il raddoppio in contropiede con Nzola, sul quale è miracoloso Sirigu per ben due volte, e Colley, poco cinico sotto porta.

Al 87′ minuto gli ospiti pareggiano gli ospiti con Criscito, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Provedel su Caicedo.

Nel finale ci credono più gli ospiti, che sfiorano il colpaccio con Destro, ma Provedel salva tutto, e il solito Nzola si divora il gol vittoria di testa all’ultimo secondo.

Highlights e Video Gol di Spezia-Genoa 1-1:

Tabellino di Spezia-Genoa 1-1

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec (60’ Colley), Salcedo (76’ Antiste), Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso (45’ Biraschi), Vasquez, Masiello, Criscito; Rovella, Badelj (75’ Galdames) , Behrami (62’ Caicedo); Kallon (71’ Pandev), Destro, Ekuban (45’ Sturaro). All. Ballardini

Arbitro: Sozza di Seregno.

Gol: 67’ Aut. Sirigu (G), 86’ Criscito (G)

Ammoniti: Bastoni (S), Biraschi (G), Caicedo (G), Masiello (G)

