Video Gol Highlights Spezia-Empoli 1-0: Sintesi 14-8-2022

Video Gol e Highlights Spezia-Empoli 1-0, 1° Giornata Serie A: segna Nzola

Lo Spezia batte l’Empoli allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel posticipo serale della prima giornata di Serie A.

Partita molto equilibrata, ma ben gestita da parte dei liguri, capaci di capitalizzare praticamente l’unica occasione creata e presentarsi così nel miglior modo possibile davanti al proprio pubblico nel nuovo corso.

Ci si aspettava sicuramente qualcosa di meglio da parte dei toscani, che sono stati molto sterili in attacco, nonostante le qualità nel palleggio e giocatori di grande talento, ma è solo l’inizio e c’è ancora tempo per trovare le giuste soluzioni.

Sintesi di Spezia-Empoli 1-0

Lista chilometrica di infortunati per Luca Gotti, orfano di Amian, Ferrer, Leo Sena, Nguiamba e Sher. Squadra praticamente obbligata con Caldara, Kiwior e Nikolaou in difesa, a protezione di Dragowski, mentre sulle fasce agiscono Reca e Gyasi, con la conferma di Bastoni in mediana al fianco di Bourabia e Agudelo, mentre in attacco la scelta ricade su Nzola con Verde.

Non ci sono De Winter e Tonelli per Paolo Zanetti, che punta su Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa, davanti a Vicario, mentre in mediana esordio dal primo minuto per Marin con Henderson e Bandinelli, Bajrami agisce sulla trequarti alle spalle dei neo acquisti Destro e Lammers.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, tra due squadre che sono davvero ben messe in campo. Si fanno preferire gli ospiti come qualità del possesso palla, mentre i padroni di casa sono bravi a ripartire in contropiede.

Dopo l’ammonizione di Gyasi, gli ospiti provano a sfruttare il talento di Bajrami e Lammers, ma Dragowski si fa trovare pronto, mentre i padroni di casa rispondono con un colpo di testa a fil di palo di Caldara.

Al 36′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Nzola, su imbucata di Bourabia.

⏱️ HT | I ragazzi di Mister Gotti avanti grazie al gol di #Nzola. #SpeziaEmpoli 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/ki1Uw0IN8n — Lega Serie A (@SerieA) August 14, 2022

Nel finale gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo avversaria e attaccano a testa bassa, sfiorando il pareggio con Destro, che sfiora solo il palo.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo equilibrato e a tratti anche molto noioso, visto che i padroni di casa si limitano a difendersi nella propria metà campo compattandosi e chiudendo tutti gli spazi, rendendo quindi inefficace il tentativo di possesso palla degli ospiti.

Ci prova il solito impreciso Henderson, che viene anche sostituito da Cambiaghi, poi anche Satriano che rileva Destro e Fazzini per Bandinelli, mentre viene ammonito Reca, sostituito da Holm, ed entrano anche Ekdal e Strelec per Verde e Gyasi nel tentativo di addormentare ancora di più gli avversari.

Nel finale c’è spazio anche per Ellertsson e Sala per Agudelo e Bourabia.

Highlights e Video Gol di Spezia-Empoli 1-0:

Tabellino di Spezia-Empoli 1-0

Marcatore: 36’ Nzola

Assist: 36’ Bastoni



Spezia (3-5-2): Dragowski, Caldara, Kiwior, Nikolaou, Gyasi (30’ st Strelec), Agudelo (46′ st Ellertson), Bourabia (46′ st Sala), Bastoni, Reca (30’ st Holm), Verde (15’ st Ekdal), Nzola. All. Gotti.

Empoli: (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson (8’ st Cambiaghi), Marin, Bandinelli (43’ st Fazzini), Bajrami, Destro (27’ st Satriano), Lammers. All. Zanetti.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.



Ammoniti: 4’ Gyasi (S), 14’ Henderson (E), 15’ st Reca (S)