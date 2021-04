Video Gol Highlights Spezia-Crotone 3-2: Sintesi 10-4-2021

Video Gol e Highlights Spezia-Crotone 3-2, 30° Giornata Serie A: Djidji la sblocca, Verde pareggia, segna solito Simy, ma Maggiore e Erlic ribaltano il risultato

Lo Spezia batte in rimonta il Crotone allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel primo anticipo del sabato della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

I liguri tornano a muovere la classifica dopo la sconfitta della scorsa settimana, conquistando tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza vincendo un vero e proprio scontro diretto, mentre i pitagorici, registrano la quarta sconfitta consecutiva.

Sintesi di Spezia-Crotone 3-2

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno un possesso palla di grande qualità, ma gli ospiti non sono apatici e passivi, perché difendono compatti e ordinati, riuscendo anche a rispondere colpo su colpo.

Dopo la grande parata di Provedel sulla conclusione di Benali, che poi uscirà per infortunio, e sul tentativo di Ounas, a sbloccare il risultato sono proprio gli ospiti, che al 39′ minuto trovano il gol del vantaggio con Djidji, che sfrutta al meglio l’assist di Messias sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Continua ad essere una partita molto combattuta anche nel secondo tempo, visto che le due squadre sono aggressive e propositive nel voler portare a casa il risultato.

Al 63′ minuto, praticamente alla prima occasione della seconda frazione di gioco, i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Verde, al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Marchizza su cross dalla destra di Ferrer.

Ma gli ospiti non ci stanno, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, riuscendo a tornare in vantaggio al 78′ minuto, quando Simy completa al meglio una bellissima azione orchestrata da Ounas e Zanellato.

I padroni di casa provano a reagire e danno vita ad un vero e proprio assedio, ma si sbilanciano molto e soffrono tantissimo sui calci piazzati, dovendo ringraziare un decisivo Provedel su Luperto, mentre la conclusione di Messias lambisce il palo.

Nel finale arriva il pareggio dei padroni di casa al 90′ minuto firmato da capitan Maggiore, su sponda di Erlic, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ed è proprio il difensore a completare la rimonta al 92′ minuto, sempre su calcio d’angolo, questa volta su cross di Ismajli.

Highlights e Video Gol di Spezia-Crotone 3-2:

Tabellino di Spezia Crotone 3-2:

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer (70’ Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84’ Galabinov), Ricci (46’ Sena), Maggiore; Verde (70’ Agudelo), Nzola, Gyasi (46’ Farias).

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina (70’ Zanellato), Petriccione, Benali (39’ Magallan), Reca; Messias; Ounas (81’ Di Carmine), Simy.

Gol: 40’ Djidji, 78’ Simy; 63’ Verde, 89′ Maggiore, 92′ Erlic.

Assist: Messias, Zanellato; Marchizza, Erlic.

Note – Ammoniti: Reca; Ismajli.

