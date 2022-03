Video Gol Highlights Spezia-Cagliari 2-0: Sintesi 12-3-2022

Video Gol e Highlights Spezia-Cagliari 2-0, 29° Giornata Serie A: segnano Erlic e Manaj

Lo Spezia batte il Cagliari allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nell’anticipo del sabato della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

I liguri tornano alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, si portano a ventinove punti, vincono uno scontro diretto fondamentale per la salvezza e si allontanano dalla zona retrocessione.

Brutta frenata per i sardi, la seconda consecutiva, che non riescono ad approfittare di questo scontro diretto per allungare sul terzultimo posto, lontano ancora solo tre punti.

Sintesi di Spezia-Cagliari 2-0

Assenti Colley, Sena, Sala e Nzola per Thiago Motta, che ritrova Amian in difesa con Erlic, Nikolaou e Reca a protezione di Provedel. Torna anche Kiwior in mediana con Maggiore e Bastoni, mentre in attacco vengono scelti Agudelo e Gyasi con Verde.

Non ci sono Ceter, Nandez, Rog, Walukiewicz e Strootman per Walter Mazzarri, che punta su Altare, Goldaniga e Lovato davanti a Cragno, mentre vengono confermati Bellanova e Dalbert sulle fasce e Deiola, Grassi e Baselli in mediana. In attacco spazio a Pavoletti e Joao Pedro.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Le due squadre combattono su ogni palla, sono perfette in fase difensiva e hanno evidenti difficoltà a ribaltare l’azione ripartendo in contropiede.

Alza la saracinesca Cragno, che risulta attento sulle conclusioni di Agudelo e Verde e, dopo l’ammonizione di Pavoletti, al 36′ minuto addirittura para il rigore a Verde, fischiato dall’arbitro per fallo di Erlic su Dalbert, grazie all’intervento del VAR.

Nel finale i padroni di casa cercano in tutti i modi di segnare, ma Cragno è insuperabile alzando la saracinesca su Kiwior e Agudelo, mentre viene ammonito Joao Pedro.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zappa al posto di Dalbert, ma ci sono sempre e solo i padroni di casa in campo, che continuano a dominare su ospiti troppo passivi.

Al 55′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Erlic su sviluppi di un calcio piazzato.

💥️ ⚪️⚫️ GOOOLLLL ⚪️⚫️ 💥#Erlic sbuca su un pallone messo in mezzo da corner e sblocca il risultato ⚽️#SpeziaCagliari 1-0#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) March 12, 2022

Girandola di cambi: entrano Marin, Pereiro, Manaj, Kovalenko e Keita, escono Deiola, Baselli, Verde, Agudelo e Lovato.

Ma a segnare sono i padroni di casa, che raddoppiano al 74′ minuto con Manaj con una grandissima giocata personale.

Vengono ammoniti Manaj, Zappa e Goldaniga, Provedel alza la saracinesca su Altare ed entrano Ferrer e Hristov al posto di Gyasi e Bastoni.

Highlights e Video Gol di Spezia-Cagliari 2-0:

Tabellino di Spezia-Cagliari 2-0

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde (68’Kovalenko), Agudelo (68’Manaj), Gyasi (90’Ferrer).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (72’Keita), Altare; Bellanova, Deiola (62’Marin), Grassi, Baselli (62’Pereiro), Dalbert (46’Zappa); Pavoletti, Joao Pedro.

GOL: 55’ Erlic, 74’ Manaj

ASSIST: Verde

AMMONIZIONI: Pavoletti, Joao Pedro, Manaj, Goldaniga, Zappa

ARBITRO: Orsato

Migliori Bookmakers AAMS