Video gol highlights Spal-Salernitana 2-0: sintesi 06-11-2020

Risultato Spal-Salernitana 2-0, 7° giornata Serie B: grazie ai gol di Valoti e Di Francesco gli estensi colgono il loro terzo successo consecutivo e vanno a -1 dalla vetta e impediscono ai campani, al loro primo KO stagionale, di salirvi.

Cronaca Spal-Salernitana 2-0, 7° giornata Serie B

Gli estensi partono a razzo e al 6° sono già in vantaggio: Di Tacchio sbaglia completamente la marcatura su Valoti e il centrocampista è liberissimo di battere a rete al volo sugli sviluppi di un corner battuto da Sala.

La Salernitana non riesce a fare nulla e la Spal cerca di approfittarne: al 12° Di Tacchio mura un tiro a botta sicura di Sala scatenando le proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano; per Pezzuto non c’è niente di irregolare.

Al 23° si vedono i campani con Djuric, che cerca di imitare Valoti trovando però il muro ferrarese, e sulla ribattuta Cicerelli calcia altissimo.

Dopo la mezz’ora iniziano i bombardamenti sulla porta dei granata: ci provano Di Francesco e i due fratelli Esposito, ma nessuno di loro trova la porta.

La trova, invece, Di Francesco al secondo tentativo, al 41° minuto: l’ex attaccante del Bologna prende palla a centrocampo e, dopo una bella azione personale, trova l’angolino con un sinistro chirurgico dal limite. Il primo tempo termina così, senza altre emozioni.

La Salernitana cerca di cambiare atteggiamento nel secondo parziale e va al tiro subito con Schiavone, che calcia a lato dal limite, e al 63° con Djuric, che approfitta di un rimpallo e coglie l’esterno della rete con una conclusione da dentro l’area.

Al 70° Djuric manca il bersaglio di testa su cross di Cicerelli e al 74° Belec deve uscire su Esposito lanciato a rete. Il bosniaco si fa vedere anche dopo la mezz’ora: prima manca un aggancio dopo un velo di Kupisz e poi viene anticipato di un soffio da Tomovic.

Questo è l’ultimo evento degno di nota di un match che pian piano si spegne e si conclude con l’importante vittoria degli estensi.

Bene Valoti (7.5), autore del gol che apre le marcature e di una prova di sostanza, e Djuric (6), che predica nel deserto. Male il solo Di Tacchio (5), subito ammonito e responsabile della marcatura approssimativa su Valoti in occasione del primo gol.

Tabellino Spal-Salernitana 2-0, 7° giornata Serie B

Spal (3-4-1-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Missiroli (75′ Murgia), Sal. Esposito, Sala; Valoti (88′ D’Alessandro); Di Francesco (64′ Brignola), Seb. Esposito (75′ Moro). Allenatore: Marino

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli (88′ Baraye); Kupisz (87′ Antonucci), Schiavone (60′ Capezzi), Di Tacchio (46′ Dziczek), Cicerelli (82′ Giannetti); Tutino, Djuric. Allenatore: Castori

Marcatori: 6′ Valoti e 41′ Di Francesco

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Di Tacchio, Dickmann, Dziczek, Aya, Missiroli, Tomovic, Giannetti, Tutino, Ranieri e Casasola

