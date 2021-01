Video gol-highlights Spal-Reggiana 2-0: sintesi 18-01-2021

Video gol-highlights Spal-Reggiana: vincono gli estensi 2-0, con gol di Valoti e D’Alessandro.

Vittoria importante per la Spal, che fa suo il derby contro la Reggiana con un perentorio 2-0. La squadra di Marino gioca un primo tempo di dominio assoluto, nel quale la Reggiana non riesce ad affacciarsi neppure sulla sua trequarti. Valoti, tra i migliori in campo, sblocca il risultato su azione d’angolo. Poi la Reggiana entra con uno spirito più combattivo nella ripresa, pur non creando grandi occasioni da gol. L’ingresso di Varone rende più fluida la manovra, anche se l’apporto di Kragbo in attacco non si fa sentire come dovrebbe. Il 2-0 di D’Alessandro, su azione di contropiede, è forse una punizione severa per la squadra di Alvini, che può comunque ripartire dalla seconda frazione disputata oggi, per provare a costruire un girone di ritorno diverso rispetto alla prima parte di campionato.

Spal-Reggiana: la sintesi della gara

La Spal approccia il derby a tambur battente e impone subito la propria supremazia agli avversari. La squadra di Marino giostra con Strefezza in posizione di playmaker, sfruttando l’ampiezza per colpire sul lato debole degli “amaranto”.

Le prime avvisaglie di pericolo arrivano dai piedi di Sala, molto propositivo in fase di spinta sulla sinistra. La squadra di Alvini non riesce mai ad affacciarsi sulla trequarti avversaria, ma regge bene in difesa, tanto che Cerofolini viene impegnato solo intorno alla mezzora su due azioni di tiro da fermo di Esposito.

I ferraresi attaccano a pieno organico, ma non riesce a scardinare il fortino reggiano, che si raccoglie negli ultimi 30 metri a presidio della porta di Cerofolini.

La capitolazione arriva solo nei minuti finali, quando Valoti porta in vantaggio i suoi dopo aver capitalizzato una spizzata di Missiroli su angolo dalla destra.

La Reggiana impatta in modo più propositivo il secondo tempo, ma è ancora la Spal, con Paloschi, a rendersi pericolosa impegnando Cerofolini alla parata bassa.La Reggiana riesce a guadagnare metri e Alvini, percepito il momento, inserisce la qualità di Varone a centrocampo per cercare il pareggio.

La Spal fa valere però i maggiori centimetri e si rende nuovamente pericolosa con Valoti, sul un corner dalla destra. La Spal finiosce in apnea nell’ultima mezzora e concede l’iniziativa agli avversari. Ranieri assorbe bene una discesa di Libutti sulla destra, ma la squadra di Alvini riesce comunque ad andare alla conclusione con Varone, di poco fuori dal limite.

Paloschi prova a tenere alta la squadra cogliendo un invito in verticale alle spalle di Martinelli. La squadra non sale con i tempi giusti e non ne accompagna l’azione.

Nel momento più complicato, però, la Spal riesce a raddoppiare: dopo una serie di primi tocchi, Paloschi lancia in profondità la falcata di D’Alessandro. L’esterno trova una prateria davanti e va a segnare con una conclusione che bacia il palo interno e si insacca.

Il 2-0 non spegne le velleità della Reggiana, che rimane in campo con un buon atteggiamento, ma non riesce comunque a creare occasioni pericolose dalle parti di Berisha. La Spal vince 2-0 il derby emiliano e si porta al terzo posto solitario in classifica, dietro al Cittadella.

Spal-Reggiana: video gol e highlights

Arrivano a breve…

Spal-Reggiana: il tabellino della gara

Spal-Reggiana 2-0: 37′ Valoti (S), D’Alessandro (S)

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Sala (D’Alessandro 67′), Esposito, Missiroli, Strefezza (Dickmann 67′); Valoti (Sernicola 90′); Paloschi, Floccari (Seck 80′). Allenatore: Marino.

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Rozzio, Martinelli (Yao 81′); Libutti, Rossi, Del Pinto (Varone 62′), Lunetta (Zampano 45′); Radrezza (Pezzella 87′); Mazzocchi (Kargbo 62′), Ardemagni. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Giua (Olbia)

Ammoniti: Martinelli (R), Floccari (S)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS