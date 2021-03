Video gol highlights Spal-Entella 0-0: sintesi 12-03-2021

Ai punti avrebbero meritato gli emiliani, ma la precisione ha fatto difetto e anche la fortuna non è stata dalla loro parte, come dimostrano il palo colpito da Sernicola e un miracolo di Borra su Sala, mentre i liguri hanno fatto pochissimo pur creando qualche qualche brivido di tanto in tanto. Il pareggio non va bene a nessuno: la Spal rimane ottava e l’Entella ultima.

E’ una prima frazione viva, nella quale entrambe le squadre hanno occasioni per passare in vantaggio, soprattutto gli estensi.

Il primo è Koutsoupias, che al 17° cerca la porta, ma il suo tiro viene fermato da Vicari. Alla mezz’ora è eccezionale Borra, che sventa con un prodigio su un colpo di testa di Sala a botta sicura.

Al 36° ci prova Schenetti dal limite trovando l’intervento di Berisha, mentre due minuti dopo Sernicola coglie un clamoroso palo con un sinistro potente; splendida anche la giocata con assist di Di Francesco.

I primi quarantacinque minuti si concludono senza recupero e a reti ancora inviolate.

I ferraresi hanno due grandi occasioni anche nel secondo tempo, al 52° e al 65° con due conclusioni di Di Francesco e del suo sostituto Tumminello entrambe fuori di pochissimo.

A parte questo, non accade altro: né la Spal né l’Entella riescono a rendersi pericolosi in alcun modo, soprattutto gli ospiti, e il risultato rimane bloccato sullo 0-0 fino al 94°. Le due squadre si accontentano, ma il punto non va bene a nessuno.

Il Tabellino

Spal (3-5-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Sernicola (81′ Dickmann), Valoti, Esposito (81′ Segre), Mora, Sala (60′ Strefezza); Di Francesco (60′ Tumminello), Asencio (74′ Seck). Allenatore: Marino

Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Poli, Chiosa, Costa; Koutsoupias (57′ Dragomir), Paolucci, Brescianini (78′ Nizzetto); Schenetti (77′ De Luca); Mancosu (63′ Brunori), Capello (64′ Morosini). Allenatore: Vivarini

Arbitro: Ros

Ammoniti: Koutsoupias

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS